جوانان باید پیشتاز عرصه جهاد اقتصادی باشند

حجت الاسلام سید مصطفی طباطبایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مقام معظم رهبری با تسلطی که بر اوضاع کشور دارند هر سال را به عنوانی نامگذاری می کنند که امسال را نیز با عنوان جهاد اقتصادی که بسیار به جا، مناسب و با دید کاملا هوشمندانه بوده انتخاب کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: با توجه به اینکه 31 سال از انقلاب اسلامی سپری می شود هنوز به استقلال اقتصادی نرسیده ایم و کمبودهای زیادی در این زمینه احساس می شود که باید در سال جهاد اقتصادی با کمک همه دولتمردان، نمایندگان مجلس و مردم آنها را برطرف سازیم.

وی افزود: به کار بردن جهاد این معنی را می دهد که باید همه در صحنه حضور داشته باشند چرا که شرکت در جهاد در اسلام واجب است و وظیفه همگانی به شمار می رود و هیچ عذری بر کسی نیست.

طباطبایی نژاد با بیان اینکه جوانان باید نقشی فعال تر و پویا تر در این عرصه نسبت به آحاد مردم داشته باشند، افزود: همه افراد اعم از زنان خانوار تا اهالی کسبه در بازار و کارمندان دولت و دانشگاهیان و فرهنگیان در این زمینه نقش مهمی دارند و با شرکت در این جهاد باید اقتصاد کشور را به سمت پویایی و تحرک کافی ببرند.