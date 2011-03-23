نیروی انتظامی رکن تحقق بستر سالم جهاد اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور در دیدار فرمانده نیروی انتظامی استان به همراه معاونتهای ستادی و تخصصی این نیرو طی سخنانی با تبریک فرارسیدن بهار و عید نوروز گفت: اسلام به عید باستانی نوروز نگاهی تصحیحی و تائیدی دارد.
استاندار قم ضرورت مراقبت از عدم آمیختگی این عید باستانی و ارزشی با خرافات و مسائلی ناسازگار با ارزشهای دینی را یادآور شد و افزود: باید همواره مراقب باشیم این عید و آئین ماندگار که توسط دین مبین اسلام پالایش و تائید شده، آفت نگیرد و با مسایلی که با ارزشهای دینی منافات دارد، آمیخته نشود.
وی نوروز را فرصتی برای تأمل، بازنگری و بازبینی فردی و اجتماعی عنوان و تصریح کرد: برای رسیدن به افقهای بالاتر باید نگاهی به گذشته داشته و برای جبران کمبودها و نقصهای احتمالی برنامه ریزی نمائیم.
موسیپور، بررسی وظایف نیروی انتظامی، میزان تحقق اهداف و احصاء نقاط ضعف و قوت این نیرو را در سالی که گذشت ضروری دانست و افزود: نیروی انتظامی قم جزو سازمانهای موفق استان است و از جمله بخشهایی که کارنامه روشنی در سال گذشته داشت بخش انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی بود.
وی با اشاره به توفیقات نیروی انتظامی استان قم در عرصههای مبارزه با جرایم مختلف، ایجاد نظم اجتماعی و امنیت عمومی و سپری کردن چالشهای امنیتی و انتظامی، از تلاشهای فرماندهان و پرسنل فداکار نیروی انتظامی تقدیر کرد.
استاندار قم افزود: البته هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی باقی مانده و برای رسیدن به نقطه مطلوب باید گام های بلندتری هم در بخشهای سخت افزاری و هم نرم افزاری برداشته شود.
وی با اشاره به ویژگیهای خاص استان قم به عنوان آبرو و خاستگاه انقلاب اسلامی و چهارراه مواصلاتی کشور، برنامهریزی لازم را برای جلوگیری از ضربات مغرضانه دشمنان برای ایجاد ناامنی و خدشه دار کردن وجهه این استان خواستار شد.
حجت الاسلام موسیپور در بخش دیگری از سخنان خود نقش نیروی انتظامی را در جهاد اقتصادی مهم دانست و تصریح کرد: انجام وظایف نیروی انتظامی در پاسبانی از اقتصاد سالم و بستر مناسب فعالیت های اقتصادی کمک شایانی به تحقق جهاد اقتصادی در کشور خواهد کرد.
خیزش اسلامی در کشورهای منطقه با خباثتهای غرب و آمریکا متوقف نمیشود
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امسال عید نوروز با تلخی جنایتها و وخباثتهایی که بر مردم بیدار کشورهای اسلامی آمیخته شده و در این ایام شاهد اوج دشمنی با مردم مسلمانی هستیم که برای احقاق حقوق خود و عدالت خواهی دست به قیام زده اند.
وی گفت: غرب و آمریکا شعار دموکراسی و مبارزه با تروریسم و دفاع از حقوق بشر سر میدهند و در همان حال با حمایت از جانیان و دیکتاتورهای مزدور دستشان به خون مردم مسلمان لیبی، یمن و بحرین آلوده است.
استاندار قم ادامه داد: با این حال خیزش اسلامی مردم بیدار مجالی به این حرکات نخواهد داد و حرکتی که آغاز شده با این جنایات و خباثتها متوقف نمیشود.
در ابتدای این دیدار فرمانده نیروی انتظامی استان قم ضمن تبریک سال جدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای تامین امنیت، رسیدگی به امور ترافیکی و کاهش تصادفات در تعطیلات نوروز ارائه کرد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم بر نقش مهم نیروی انتظامی در تحقق بستر سالم برای فعالیتهای اقتصادی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور در دیدار فرمانده نیروی انتظامی استان به همراه معاونتهای ستادی و تخصصی این نیرو طی سخنانی با تبریک فرارسیدن بهار و عید نوروز گفت: اسلام به عید باستانی نوروز نگاهی تصحیحی و تائیدی دارد.
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