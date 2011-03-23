نیروی انتظامی رکن تحقق بستر سالم جهاد اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور در دیدار فرمانده نیروی انتظامی استان به همراه معاونت‌های ستادی و تخصصی این نیرو طی سخنانی با تبریک فرارسیدن بهار و عید نوروز گفت: اسلام به عید باستانی نوروز نگاهی تصحیحی و تائیدی دارد.



استاندار قم ضرورت مراقبت از عدم آمیختگی این عید باستانی و ارزشی با خرافات و مسائلی ناسازگار با ارزش‌های دینی را یادآور شد و افزود: باید همواره مراقب باشیم این عید و آئین ماندگار که توسط دین مبین اسلام پالایش و تائید شده، آفت نگیرد و با مسایلی که با ارزش‌های دینی منافات دارد، آمیخته نشود.



وی نوروز را فرصتی برای تأمل، بازنگری و بازبینی فردی و اجتماعی عنوان و تصریح کرد: برای رسیدن به افق‌های بالاتر باید نگاهی به گذشته داشته و برای جبران کمبودها و نقص‌های احتمالی برنامه ریزی نمائیم.



موسی‌پور، بررسی وظایف نیروی انتظامی، میزان تحقق اهداف و احصاء نقاط ضعف و قوت این نیرو را در سالی که گذشت ضروری دانست و افزود: نیروی انتظامی قم جزو سازمان‌های موفق استان است و از جمله بخش‌هایی که کارنامه روشنی در سال گذشته داشت بخش انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی بود.



وی با اشاره به توفیقات نیروی انتظامی استان قم در عرصه‌های مبارزه با جرایم مختلف، ایجاد نظم اجتماعی و امنیت عمومی و سپری کردن چالش‌های امنیتی و انتظامی، از تلاش‌های فرماندهان و پرسنل فداکار نیروی انتظامی تقدیر کرد.



استاندار قم افزود: البته هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی باقی مانده و برای رسیدن به نقطه مطلوب باید گام های بلندتری هم در بخش‌های سخت افزاری و هم نرم افزاری برداشته شود.



وی با اشاره به ویژگی‌های خاص استان قم به عنوان آبرو و خاستگاه انقلاب اسلامی و چهارراه مواصلاتی کشور، برنامه‌ریزی لازم را برای جلوگیری از ضربات مغرضانه دشمنان برای ایجاد ناامنی و خدشه دار کردن وجهه این استان خواستار شد.



حجت الاسلام موسی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود نقش نیروی انتظامی را در جهاد اقتصادی مهم دانست و تصریح کرد: انجام وظایف نیروی انتظامی در پاسبانی از اقتصاد سالم و بستر مناسب فعالیت های اقتصادی کمک شایانی به تحقق جهاد اقتصادی در کشور خواهد کرد.



خیزش اسلامی در کشورهای منطقه با خباثت‌های غرب و آمریکا متوقف نمی‌شود



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امسال عید نوروز با تلخی جنایت‌ها و وخباثت‌هایی که بر مردم بیدار کشورهای اسلامی آمیخته شده و در این ایام شاهد اوج دشمنی با مردم مسلمانی هستیم که برای احقاق حقوق خود و عدالت خواهی دست به قیام زده اند.



وی گفت: غرب و آمریکا شعار دموکراسی و مبارزه با تروریسم و دفاع از حقوق بشر سر می‌دهند و در همان حال با حمایت از جانیان و دیکتاتورهای مزدور دستشان به خون مردم مسلمان لیبی، یمن و بحرین آلوده است.



استاندار قم ادامه داد: با این حال خیزش اسلامی مردم بیدار مجالی به این حرکات نخواهد داد و حرکتی که آغاز شده با این جنایات و خباثت‌ها متوقف نمی‌شود.



در ابتدای این دیدار فرمانده نیروی انتظامی استان قم ضمن تبریک سال جدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای تامین امنیت، رسیدگی به امور ترافیکی و کاهش تصادفات در تعطیلات نوروز ارائه کرد.