قتل عام یک خانواده توسط عوامل قذافی / حرکت ناوهای ناتو به سوی لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شورای ملی انتقالی تصمیم گرفته است شورای اجرایی برای امدادرسانی را تشکیل دهد و محمود جبریل ریاست آن را به عهده گرفته است.



پیشتر الجزیره گزارش داده بود شورای ملی انتقالی، محمود جبریل را به عنوان نخست وزیر انتقالی انتخاب کرد.



خبر دیگر اینکه یک سخنگوی ناتو از تصمیم این سازمان نظامی غربی برای اعزام شانزده فروند کشتی نظامی به آبهای لیبی برای نظارت بر روند تحریم تسلیحاتی رژیم قذافی خبر داده است که احتمالا پنج فروند از کشتی ها و یک زیردریایی از ترکیه اعزام خواهد شد.



از سوی دیگر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) از نزدیک شدن کشتی های نظامی خود به سواحل لیبی برای اجرای تحریهای تسلیحاتی رژیم قذافی خبر داد این سازمان همچنین از تغییر استراتژی خود از حملات موشکی به حمله با هواپیماهای بدون سرنشین خبر داد.



الجزیره از اقدام جنایتکارانه گردانهای قذافی در قتل عام اعضای یک خانواده چهار نفره در شهر مصراته خبر داد.



رویترز نیز از کشته شدن سه نفر در شهر مصراته به ضرب گلوله تک تیراندازهای رژیم قذافی خبر داده است.



بر اساس این گزارش، گردانهای قذافی در پی بمباران مواضع آنها از سوی جنگنده های غربی، حمله به مواضع انقلابیون در مصراته را متوقف کرده اند.



الجزیره همچنین از هلاکت یکی از فرماندهان گردانهای امنیتی قذافی در جریان درگیری با انقلابیون در اطراف مصراته خبر داده است.

خبر دیگر اینکه انقلابیون برای شکستن حصر محاصره شهر اجدایا از سوی گردانهای قذافی تلاش می کنند.