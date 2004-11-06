آسمان تهران نيمه ابري گاهي با افزايش ابر و رگبار پراكنده

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي، آسمان سواحل جنوبي درياي خزر و استان اردبيل نيمه ابري تا ابري در برخي نقاط با بارندگي پراكنده و مه آلود ، آسمان استانهاي آذربايجان شرقي و غربي ، كردستان و زنجان صاف تا قسمتي ابري گاهي با افزايش ابر ، وزش باد و رگبار و رعد و برق پيش بيني مي شود .
آسمان استانهاي خوزستان ، كهگيلويه و بوير احمد ، اصفهان ، چهارمحال و بختياري ، ايلام ، لرستان و نواحي شمالي فارس صاف تا قسمتي ابري گاهي با وزش باد و افزايش ابر، آسمان استانهاي هرمزگان ، جزاير تنب كوچك و بزرگ ، قشم ، كيش ، سيري وابوموسي صاف تا قسمتي ابري گاهي با افزايش ابر و رگبار پراكنده همراه خواهد بود .
آسمان ساير نقاط كشور صاف تا كمي ابري در برخي نقاط با غبار محلي همراه خواهد بود .
نظر شما