  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۶ آبان ۱۳۸۳، ۱۶:۰۹

پيش بيني وضع هواي تهران در 24 ساعت آينده :

آسمان تهران نيمه ابري گاهي با افزايش ابر و رگبار پراكنده

سازمان هواشناسي فردا آسماني صاف تا نيمه ابري گاهي با افزايش ابر و رگبار پراكنده را براي تهران ، قزوين ، قم و بسياري از شهرهاي كشور پيش بيني مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي، آسمان سواحل جنوبي درياي خزر و استان اردبيل نيمه ابري تا ابري در برخي نقاط با بارندگي پراكنده و مه آلود ، آسمان استانهاي آذربايجان شرقي و غربي ، كردستان و زنجان صاف تا قسمتي ابري گاهي با افزايش ابر ، وزش باد و رگبار و رعد و برق پيش بيني مي شود .

آسمان استانهاي خوزستان ، كهگيلويه و بوير احمد ، اصفهان ، چهارمحال و بختياري ، ايلام ، لرستان و نواحي شمالي فارس صاف تا قسمتي ابري گاهي با وزش باد و افزايش ابر،  آسمان استانهاي هرمزگان ، جزاير تنب كوچك و بزرگ ، قشم ، كيش ، سيري  وابوموسي صاف تا قسمتي ابري گاهي با افزايش ابر و رگبار پراكنده  همراه خواهد بود . 

آسمان ساير نقاط كشور صاف تا كمي ابري در برخي نقاط با غبار محلي همراه خواهد بود .

کد مطلب 127762

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها