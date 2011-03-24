برف و سرما اردبیل را فراگرفت / غافلگیری مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، شهروندان این استان که طی چند روز گذشته هوای بهاری، صاف و آفتابی توام با افزایش دما را شاهد بودند، از دیشب با تغییر ناگهانی دما، بارش برف و برودت شدید هوا را تجربه کردند.

به گفته کارشناس هواشناسی استان، بارش برف و برودت هوا به دنبال ورود سامانه پر فشار و بارش زا از شمالغرب به کشورمان همراه بوده و در حال حاضر برف سطح خیابانها و محورهای مواصلاتی اردبیل را بطور نسبی سفیدپوش کرده است.

بارش برف در بخشهای مرکزی و جنوبی استان بویژه در دامنه های کوه سبلان و ارتفاعات از جمله شهرستانهای مشگین شهر، سرعین، اردبیل، نیر، هیر و... ضمن سفید پوش کردن مناطق وسیعی از استان موجب کندی تردد در بیشتر محورها و گردنه های سخت گذر شده است.

افت 10 درجه ای دمای هوا در اردبیل

بنا به گزارش سازمان هواشناسی استان بارش برف در ارتفاعات و کوه پایه ها بیش از 20 سانتی متر بوده و در بخشهای زیادی از شهرستان اردبیل نیز بیش از 10 سانتی متر برف یاریده است.

تغییر ناگهانی دمای هوا در اردبیل موجب افت شدید و برودت هوا در منطقه شده بطوریکه نیمه شب و صبح امروز دمای هوا در اردبیل به کمتر از دو درجه زیر صفر رسیده که این میزان در برخی از شهرستانها بیشتر هم بوده است. این میزان در مقایسه با روزهای گذشته بیش از 10 درجه افت نشان می دهد.

رسول همتی کارشناس هواشناسی استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام مناطق مرکزی استان تحت تاثیر این پدیده با ریزش برف، باران و برودت هوا و در برخی نقاط هوای مه آلود قرار داشته و موجب افت پنج تا 10 سانتیگرادی هوا در این نواحی شده است.

وی پیش بینی کرد این پدیده جوی طی 24 ساعت آینده اردبیل را تحت تاثیر خود قرار داده و موجب ریزش برف در نقاط سردسیر و باران در نقاط گرمسیر استان خواهد شد.

تغییر هوا و بارش برف در این فصل سال علاوه بر احتمال خسارت به محصولات کشاورزی به خصوص تولیدات باغی، هم اکنون موجب غافلگیری مسافران نوروزی در استان شده و آنها را با دردسرهای زیادی مواجه کرده است.

شب گذشته افت شدید دما مسافرانی را که در محیط آزاد اقدام به برپایی چادر کرده بودند، با مشکلات عدیده ای مواجه کرد و بسیاری از آنها که لباس گرم و امکانات لازم به همراه نداشتند، استان اردبیل را به مقصد استانهای همجوار ترک کردند.

هم اکنون با تغییرات جوی که در بخشهایی از شمال کشور نیز تاثیرگذار بوده است، علاوه بر خروج مسافران نوروزی از این استان، شاهد کاهش ورود مسافران به اردبیل نیز هستیم.

تمام محورهای مواصلاتی استان باز است

در همین حال مدیرکل راه و ترابری استان نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه علیرغم بارش برف در سطح استان تمام محورهای مواصلاتی اردبیل باز است، ابراز داشت: مشکل تردد در محرهای استان مشاهده نمی شود و اکیپ های راهداری نیز در آماده باش کامل قرار دارند.

محمد کریم هدایتی افزود: در تمام گردنه های سخت گذر استان نیز تردد در شرایط عادی بوده، اما به دلیل بارش برف و باران و در برخی نقاط بروز پدیده کولاک، سطح جاده ها لغزنده و نیازمند دقت و هوشیاری کامل از سوی رانندگان است.

وی با اشاره به احتمال تشدید بارندگی و یا شروع کولاک در نواحی کوهستانی استان اضافه کرد: رانندگان و مسافرانی که قصد تردد در راه های مواصلاتی استان اردیل را دارند باید به تجهیزات ایمنی مجهز باشند تا در مقاطع لازم از آن استفاده کنند.

مدیرکل راه و ترابری استان خاطرنشان کرد: رانندگان و مسافران همچنین می توانند قبل از حرکت در راه های برفگیر استان با تماس از طریق دو شماره تلفن گویای 141 و 8811425 در هر ساعت از شبانه روز از آخرین وضعیت راه های مواصلاتی مطلع شوند.