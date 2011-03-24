جمعیت الوفاق بحرین از حمایت مقام معظم رهبری از انقلابهای مردمی قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان اخیرشان از انقلابهای مردمی در کشورهای عربی علیه دیکتاتورهای وابسته به غرب به عنوان یک وظیفه دینی و اسلامی حمایت کردند و درعین مواضع دوگانه غربی ها به ویژه آمریکایی ها در این زمینه و سکوت در برابر کشتار مردم بی دفاع بحرین را مورد انتقاد قرار دادند.
"ابراهیم المدهون" با قدردانی از حمایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از انقلابهای مردمی در کشورهای عربی به ویژه در بحرین به العالم گفت : مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران ناشی از احساس اسلامی آن درباره واجب بودن یاری ملتهای مظلوم صرف نظر از گرایشهای مذهبی و طایفه ای است.
خاطر نشان می شود ائتلاف انقلابیون چهاردهم فوریه در بحرین با درخواست از مردم برای ادامه اعتراضات بر ضد رژیم آل خلیفه و اشغالگران سعودی، درباره عواقب دخالت کشورهای عربی از جمله عربستان و کمک آنها به رژیم آل خلیفه در سرکوب مردم مسلمان این کشور هشدار داد.
جوانان ائتلاف انقلابیون چهاردهم فوریه در بحرین از مردم مسلمان این کشور خواستند به اعتراضات خود بر ضد رژیم آل خلیفه و اشغالگران سعودی با سردادن شعار الله اکبر در ساعت 22 هر شب ادامه دهند.
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