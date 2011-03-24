جمعیت الوفاق بحرین از حمایت مقام معظم رهبری از انقلابهای مردمی قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان اخیرشان از انقلابهای مردمی در کشورهای عربی علیه دیکتاتورهای وابسته به غرب به عنوان یک وظیفه دینی و اسلامی حمایت کردند و درعین مواضع دوگانه غربی ها به ویژه آمریکایی ها در این زمینه و سکوت در برابر کشتار مردم بی دفاع بحرین را مورد انتقاد قرار دادند.



"ابراهیم المدهون" با قدردانی از حمایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از انقلابهای مردمی در کشورهای عربی به ویژه در بحرین به العالم گفت : مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران ناشی از احساس اسلامی آن درباره واجب بودن یاری ملتهای مظلوم صرف نظر از گرایشهای مذهبی و طایفه ای است.

المدهون همچنین از اقدام برخی جریانها و افراد برای ایجاد اختلافات و تحریکات طایفه ای در بحرین و تلاش آنها برای تفاوت قایل شدن بین انقلابهای مردمی تونس و مصر با انقلاب بحرین انتقاد کرد.



عضو شورای مشورتی جمعیت ملی - اسلامی الوفاق بحرین با انتقاد از رژیمهای سرکوبگر که حقوق ملتها و خواست مشروع آنها را برای آزادی و زندگی با عزت و کرامت نادیده می گیرند، اظهار داشت : سرکوب و تضییع حقوق مشروع ملتها مسائلی است که هم اکنون در بحرین در حال وقوع است به طوری که رژیم حاکم با کمک نیروهای بیگانه مبادرت به سرکوب ملت می کند.



المدهون اتهام طایفه ای بودن انقلاب بحرین را رد کرد و افزود: اینگونه اتهامات با هدف تضعیف انقلاب صورت می گیرد در حالی که انقلاب بحرین انقلابی مردمی است و همه گروه های مدنی اعم از سنی و شیعه برای تحقق خواسته های مشروع مورد نظر همه مردم و نه طایفه خاص در آن شرکت دارند.



خاطر نشان می شود ائتلاف انقلابیون چهاردهم فوریه در بحرین با درخواست از مردم برای ادامه اعتراضات بر ضد رژیم آل خلیفه و اشغالگران سعودی، درباره عواقب دخالت کشورهای عربی از جمله عربستان و کمک آنها به رژیم آل خلیفه در سرکوب مردم مسلمان این کشور هشدار داد.



جوانان ائتلاف انقلابیون چهاردهم فوریه در بحرین از مردم مسلمان این کشور خواستند به اعتراضات خود بر ضد رژیم آل خلیفه و اشغالگران سعودی با سردادن شعار الله اکبر در ساعت 22 هر شب ادامه دهند.



در بیانیه حامیان جوانان انقلاب 14 فوریه آمده است : ساعات آینده شاهد مسائل غافلگیرکننده و تحرکاتی در مناطق مختلف بحرین خواهیم بود.