700 دستگاه خودرو و موتورسیکلت در زنجان توقیف شد

سرهنگ عبدالعلی رشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با بیان اینکه این آمار در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است اظهار داشت: از 25 اسفند ماه سال گذشته تا چهارم فروردین ماه امسال، بیش از 700 دستگاه خودرو و موتورسیکلت در محورهای استان زنجان متوقف و به پارکینگ منتقل شده است.

سرهنگ رشتیانی افزود: تردد موتورسیکلت نیز در کلیه راه های برون شهری ممنوع است و حتی در صورت داشتن تمامی مدارک نیز توقیف شده و به پارکینگ منتقل خواهند شد.

وی از تست سلامت اعتیاد رانندگان وسایل نقلیه عمومی خبر داد و گفت: طی روز گذشته رانندگان 50 دستگاه وسیله نقلیه عمومی مورد تست سلامت اعتیاد قرار گرفتند که متأسفانه تست 10 نفر از آنان مثبت بود که خودروی آنان توقیف شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان خاطر نشان کرد: رانندگانی که تست اعتیاد آنان مثبت باشد علاوه بر مجازاتی که قاضی تعیین می کند، 2 ماه از رانندگی محروم می شوند.

سرهنگ رشتیانی، از وجود مأموران نیروی انتظامی به صورت نامحسوس در وسایل نقلیه عمومی خبر داد و افزود: مأموران نیروی انتظامی به صورت مسافر سوار اتوبوس ها، مینی بوس ها و خودروهای کرایه ای می شوند و در صورت بروز تخلف و عدم رعایت موارد تعیین شده، مراتب را گزارش می دهند.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح تا کنون چهار دستگاه اتوبوس و یک دستگاه سواری کرایه متوقف شده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه تمامی کنترل های لازم در سطح جاده های استان صورت می گیرد گفت: 55 تیم پلیسی در سطح جاده های استان مستقر هستند و 100 نفر نیز علاوه بر پرسنل نیروی انتظامی در تمامی پاسگاه ها و کلانتری های سطح شهر به عنوان نیروی کمکی از سوی مرکز و دانشگاه علوم پزشکی استان مستقر شده اند.

سرهنگ رشتیانی، توقیف وسایل نقلیه خطرآفرین را اولویت اصلی فرماندهی انتظامی عنوان کرد و اظهار داشت: سال گذشته نیز استان زنجان توانست رتبه اول کشوری را در زمینه کاهش کشته و ارتقای نظم ترافیکی کسب کرده و به دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور نائل شود.

وی به بارندگی های دو روز اخیر در استان اشاره کرد و گفت: به دلیل لغزندگی به وجود آمده، شاهد دو فقره تصادف جرحی بوده ایم که یک در محور زنجان - طارم و دیگری در مسیر سد تهم رخ داده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان افزود: در محور زنجان – طارم یک دستگاه کامیون و اتوبوس برخورد کرده بودند که یکی از رانندگان مجروح شده بود که خوشبختانه حال وی رضایت بخش است.

سرهنگ رشتیانی ادامه داد: تصادف دیگر در مسیر سد تهم بین یک دستگاه مینی بوس و سه عابر پیاده بود که منجر به شکستگی پای یکی از عابران پیاده شد.