معاون استاندار زنجان از ستاد نوروزی و واحدهای گردشگری استان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید ارجمندفر ظهر پنج شنبه به همراه جمعی از مدیران و اعضای ستاد تسهیلات نوروزی از عملکرد ستاد نوروزی و واحدهای گردشگری شهر زنجان بازدید کرد.

ارجمندفر به توجه و تمهیدات اندیشیده شده از سوی دولت جهت گرامیداشت ایام نوروز اشاره کرد و گفت: در این راستا ستاد تسهیلات نوروزی استان زنجان نیز تشکیل شد و تا کنون خدمات مناسبی جهت استفاده مسافرین نوروزی در استان مهیا کرده است.

وی عملکرد ستاد را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: طی بازدیدی که از پایگاه های امداد و نجات هلال احمر، مراکز اسکان مسافرین، مراکز درمانی، پلیس راه و نیروی انتظامی و هتل های استان صورت گرفت، شاهد رضایت مراجعه کنندگان و ارائه خدمات در سطح مطلوب به آنان بوده ایم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری زنجان افزود: جهت رفاه مسافرین در مواقع ضروری نیز تعداد 60 چادر جهت اسکان اضطراری در ورودی شمالی شهر برپا شده است و تمامی دستگاه های متولی کار، با جدیت تمام از میهمانان نوروزی استقبال می کنند.

ارجمندفر با بیان اینکه تا کنون تصادف جاده ای خاصی در ایام تعطیلات نوروزی در محورهای استان رخ نداده است خاطرنشان کرد: تعداد تصادفات جاده ای بسیار نادر بوده و خسارت جانی در پی نداشته است

وی از کسب رتبه نخست کشوری در زمینه کاهش تصادفات و ایجاد نظم ترافیکی توسط نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی استان زنجان در سال گذشته خبر داد و افزود: امسال نیز با تمهیدات اندیشیده شده، به ویژه استفاده از بازرسی نامحسوس در اتوبوس ها و سایر وسایط نقلیه عمومی، شاهد کاهش تخلفات بوده ایم.