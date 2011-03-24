محسن رضایی سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران

حجت الاسلام سید یدالله شیرمردی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری آیین نماز جمعه این هفته تهران گفت: با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور مراسم رسمی نماز اولین نماز جمعه سال 1390 از ساعت 12 با تلاوتی از کلام الله مجید آغاز و پس از ایراد احکام دینی توسط حجت الاسلام مقدسی، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه شعار اعلام شده امسال از سوی مقام معظم رهبری یعنی "جهاد اقتصادی" تشریح می کند.

وی از قرائت خطبه های این هفته نماز جمعه توسط حجت الاسلام کاظم صدیقی خبر داد و گفت: امیدواریم با حضور گسترده مردم تهران در محل دانشگاه تهران نخستین نماز جمعه سال 90 با شکوه هر چه تمامتر برگزار شود.

وی اعلام کرد: دست اندرکاران برگزاری نماز جمعه آماده استقبال از نمازگزاران تهرانی هستند.