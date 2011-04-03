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۱۴ فروردین ۱۳۹۰، ۸:۴۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های بین المللی به شرح زیر است.

- ژاپن از فوت دو کارگر نیروگاه فوکوشیما خبر داد.

- مقامات پلیس در ولایت های جنوب غربی افغانستان از نابودی بیش از یک هزار هکتار زمین تحت کشت خشخاش در مناطقی ازاین ولایت خبر دادند.

- تظاهرات در اعتراض به سوزاندن قرآن ‌کریم از سوی یک کشیش امریکایی در شهر قندهار به خشونت کشیده شد که طی آن 9 نفر کشته و 73 نفر زخمی شدند.

- باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه در بیانیه‌ ای کشتارهای دو روز گذشته در افغانستان را شرم‌آور توصیف کرد.

- روز شنبه هزاران نفر از شهروندان آلمانی در اعتراض به انرژی هسته ای در سراسر این کشور به خیابان آمدند.
 
- به گفته شورشیان لیبی، ۱۳ نفر از مخالفان قذافی بر اثر اشتباه نیروهای بین المللی در حمله هوایی کشته شده اند.
 
- هشدار اعضای مسلمان حزب دموکرات مسیحی‌ هلند به این حزب در خصوص همکاری با حزب ضد اسلامی ویلدرز
 
- کشف تسلیحات ساخت اسرائیلی در لیبی.
 
شبکه الجزیره: نیروهای ویژه مصری و آمریکایی، انقلابیون لیبی را آموزش نظامی می دهند.
 
- انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان امروز صبح آغاز شد.

- سیل در تایلند 35 کشته برجای گذاشت.
کد مطلب 1277683

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