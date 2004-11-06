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۱۶ آبان ۱۳۸۳، ۱۶:۵۳

روسيه اعلام كرد :

اوستياي جنوبي منطقه غير نظامي اعلام مي شود

روسيه اعلام كرد توافقنامه اوليه اي را با گرجستان به امضاء رسانده و بر اساس آن توافق كرده تا منطقه بحراني اوستياي جنوبي را تا 20 نوامبر غير نظامي اعلام كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه بعد از نشستي كه بين روسيه و گرجستان به همراه مقامات اروپائي صورت گرفت وزير امور خارجه روسيه طي بيانيه اي اعلام داشت تنها نيروهاي حافظ صلح در منطقه باقي خواهند ماند و نيروهاي مسلح از آن منطقه عقب نشيني خواهند كرد.

همچنين در اين نشست كه در كنار درياي سياه برگزار شده براي اولين بار زوراب ژوانيا نخست وزير گرجستان و ادوارد كوكوئيتي Eduard Kokoity رهبر اوستياي جنوبي شركت كرده بودند.

همچنين طبق اين توافقنامه گروهي مسلح از گرجستان در قالب نيروهاي حافظ صلح در منطقه باقي خواهند ماند و وفاداري اين گروه مسلح به هيچكدام از طرفهاي درگير روشن نيست.

اوستياي جنوبي در در پي جنگ داخلي در اوائل دهه 1990 از گرجستان اعلام استقلال كرد و امروزه تحت الحمايه روسيه است  . ميخائيل ساكاشويلي رئيس جمهور گرجستان پس  از انتخاب خود به اين سمت متعهد شد تا گرجستان را مجدداً متحد كند و اين اقدام وي به خاطر عبور يك لوله نفتي درياي خزر از آن كشور به سوي غرب مورد حمايت غرب واقع شد.

کد مطلب 127771

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