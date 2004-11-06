اوستياي جنوبي منطقه غير نظامي اعلام مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه بعد از نشستي كه بين روسيه و گرجستان به همراه مقامات اروپائي صورت گرفت وزير امور خارجه روسيه طي بيانيه اي اعلام داشت تنها نيروهاي حافظ صلح در منطقه باقي خواهند ماند و نيروهاي مسلح از آن منطقه عقب نشيني خواهند كرد.

همچنين در اين نشست كه در كنار درياي سياه برگزار شده براي اولين بار زوراب ژوانيا نخست وزير گرجستان و ادوارد كوكوئيتي Eduard Kokoity رهبر اوستياي جنوبي شركت كرده بودند.

همچنين طبق اين توافقنامه گروهي مسلح از گرجستان در قالب نيروهاي حافظ صلح در منطقه باقي خواهند ماند و وفاداري اين گروه مسلح به هيچكدام از طرفهاي درگير روشن نيست.

اوستياي جنوبي در در پي جنگ داخلي در اوائل دهه 1990 از گرجستان اعلام استقلال كرد و امروزه تحت الحمايه روسيه است . ميخائيل ساكاشويلي رئيس جمهور گرجستان پس از انتخاب خود به اين سمت متعهد شد تا گرجستان را مجدداً متحد كند و اين اقدام وي به خاطر عبور يك لوله نفتي درياي خزر از آن كشور به سوي غرب مورد حمايت غرب واقع شد.