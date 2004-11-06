پيكان تمرينات خود رادنبال كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" بازيكنان پيكان عصرامروزنيزدرورزشگاه ايران خودروتمرينات خود را زيرنظرمحمد مايلي كهن دنبال كردند. درتمرينات امروزمروركارهاي تاكتيكي ونيزكاربا توپ دردستوركارقرارداشت.
تمرينات اين تيم ازروز سه شنبه زيرنوربرگزارمي شود تا براي بازي روزپنجشنبه با سايپا كه درورزشگاه شريعتي كرج وزير نور انجام مي شود آمادگي كافي درنزد بازيكنان اين تيم وجود داشته باشد.
پيكان دراين مسابقه با تمام بازيكنان خود به مصاف حريف خواهد رفت وبازيكن مصدوم ومحروم ندارد. اين مسابقه ساعت30/18 روزپنجشنبه درورزشگاه شريعتي كرج برگزارمي شود.
با توجه به وقفه چند روزه در برگزاري ليگ برتر ، تمرينات تيم پيكان بطور منظم و با انسجام خاصي پيگيري مي شود.
به گزارش خبرنگار" مهر" بازيكنان پيكان عصرامروزنيزدرورزشگاه ايران خودروتمرينات خود را زيرنظرمحمد مايلي كهن دنبال كردند. درتمرينات امروزمروركارهاي تاكتيكي ونيزكاربا توپ دردستوركارقرارداشت.
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