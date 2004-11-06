ورزشگاه شيرودي يا شريعتي براي ما فرقي ندارد

مجيد پيرترسا سرپرست تيم فوتبال پيكان تهران با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: تيم درشرايط آرماني قراردارد وبا توجه به برنامه تمريني كادرفني اميدواريم دربازي با سايپا بتوانيم به نتيجه دلخواه دست پيدا كنيم.

وي درخصوص تغييرمحل برگزاري مسابقه اين تيم مقابل سايپا اظهارداشت: بازي درشيرودي يا ورزشگاه شريعتي براي ما فرق زيادي ندارد. تيمي كه مي خواهد نتيجه بگيرد بايد با تمام كم وكاستي ها ساخته وتنها فكروذكرخود را معطوف به پيروزي برحريف درميدان مسابقه نمايد.

پيرترسا درپايان گفت: اميدوارم اين مسابقه با توجه به توان فني دوتيم ازهرنظربازي كامل وخوبي ازكاردرآمده ودرنهايت ما بتوانيم با كسب امتيازلازم موقعيت خود را درجدول رده بندي بهبود بخشيم.

گفتني است: ديداردوتيم پيكان وسايپا ازسري مسابقات هفته هشتم ليگ برترقراربود، پيش ازاين درورزشگاه شهيد شيرودي برگزار شود كه با تامين نورورزشگاه شريعتي كرج اين مسابقه دراين ورزشگاه برگزارمي شود.