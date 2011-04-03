تعداد SMS های تبریک سال نو/ درآمدزایی 16میلیاردی اپراتورها در 48 ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، مشترکان اپراتور ایرانسل در 48 ساعت اول سال 90 بیش از 433 میلیون و 583 هزار پیامک تبریک سال نو ارسال کردند و مشترکان همراه اول نیز در این بازه زمانی 633 میلیون پیام کوتاه برای تبریک سال نو فرستادند که این مقادیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی را نشان می دهد و براین اساس به نظر می رسد پیام کوتاه بار دیگر محبوبیت خود را در میان مشترکان موبایل به دست آورده است.

ایرانسلی ها با 433 میلیون SMS عید را تبریک گفتند

مشترکان شبکه موبایل ایرانسل در بازه زمانی 39 ساعته از نیمه شب 29 اسفند تا ساعت 15 اول فروردین مجموعا 353 میلیون و 999 هزار و 851 پیام کوتاه ارسال کردند که حدود 98 و 6 دهم درصد از این پیامکها با موفقیت مبادله شدند.

در همین حال مشترکان ایرانسل در بازه زمانی 24 ساعته از ساعت 14 روز 29 اسفند تا ساعت 14 اول فروردین مجموعا 273 میلیون و 513هزار و 61 پیام کوتاه ارسال کردند. این آمار طی 48 ساعت 29 اسفند و اول فروردین نیز 433 میلیون و 583هزار و 626 پیامک اعلام شده است. برهمین اساس مشترکان ایرانسل در مدت 72 ساعت نیز 571 میلیون و 518 هزار و 245 پیامک ارسال کردند.

تعداد SMS های ارسال شده توسط مشترکان ایرانسل در 29 اسفند سال 89، 207 میلیون و 611 هزار و 255 پیامک، در اول فروردین 90 حدود 225 میلیون و 972 هزار و 371 پیامک و در دوم فروردین 137 میلیون و 934 هزار و 619 پیامک اعلام شده است.

مشترکان ایرانسلی در 24 ساعت اول سال 89 بیش از 215 میلیون پیام کوتاه و در 24 ساعت ابتدای سال 88 بالغ بر 160 میلیون پیامک ارسال کرده بودند.

همراه اولیها با 633 میلیون SMS عید را تبریک گفتند



به گزارش مهر، مشترکان همراه اول نیز که طبق اعلام رسمی این شرکت حدود 32 میلیون نفر بودند طی 48 ساعت 29 اسفند تا اول فروردین در مجموع 633 میلیون پیامک ارسال کرده‌اند که 5/92 درصد پیامک‌ها با موفقیت ارسال شده و مسئولان این اپراتور پر بودن حافظه گوشی، خاموش بودن و در دسترس نبودن را از جمله عوامل عدم موفقیت در ارسال پیامکها عنوان کرده اند.

مشترکان فعال همراه اولی از 10 صبح 29 اسفند 89 تا 10 شب اول فروردین 90، حدود 565 میلیون پیامک ارسال کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 80 درصد افزایش یافته است. همچنین مشترکان این اپراتور در بازه 24 ساعته 2 بعدازظهر 29 اسفند 89 تا ساعت 2 بعد ازظهر اول فروردین 90 حدود 406 میلیون پیامک مبادله کردند.

همچنین مشترکان همراه اول در بازه زمانی 36 ساعته از ساعت 10 صبح 29 اسفند 89 تا ساعت 22 اول فروردین 90 حدود 565 میلیون پیامک ارسال کرده‌اند که این میزان در بازه مشابه سال گذشته حدود 315 میلیون پیامک اعلام شده بود و همراه اولی ها در 36 ساعت آغاز سال 88 نیز 287 میلیون پیامک ارسال کرده بودند.

طبق اعلام اپراتور موبایل همراه اول، پیک ارسال پیامک سال نو از ساعت 10 تا 11 شب 29 اسفند 89 بوده که طی این یک ساعت 26 میلیون پیامک در شبکه همراه اول جابجا شده است. همچنین همراه اول برای آمادگی آغاز سال نو، ظرفیت مراکز پیامک خود را از 11 هزار به 40 هزار پیامک در ثانیه افزایش داده است.

این اپراتور 43.5 میلیون سیم کارت دائمی و اعتباری در کشور واگذار کرده که همزمان با تحویل سال نو 32 میلیون سیم کارت در شبکه فعال بوده است.

درآمدزایی اپراتورهای موبایل از محل ارسال پیامک

به گزارش مهر، هزینه ارسال هر پیامک لاتین از شبکه همراه اول با سیم کارتهای دائمی این اپراتور حدود 22 تومان و پیامک فارسی 9 تومان است. همچنین هزینه ارسال پیامک از شبکه سیم کارتهای اعتباری همراه اول برای حروف لاتین 26 تومان و برای حروف فارسی حدود 10 تومان است. در همین حال نرخ پیامک ارسالی از شبکه ایرانسل برای حروف لاتین 16 تومان و برای فارسی 10 تومان اعلام شده است.

با احتساب این تعرفه ها و محاسبه تقریبی درآمد اپراتورهای تلفن همراه طی 48 ساعت آغاز سال جدید و با فرض اینکه 50 درصد پیامکهای ارسال شده به صورت فارسی و 50 درصد به صورت لاتین باشد مشخص می شود که اپراتور همراه اول حدود 2 میلیارد و 844 میلیون تومان از محل SMS سیم کارتهای اعتباری و 6 میلیارد و 952 میلیون تومان از محل SMS سیم کارتهای دائمی درآمدزایی داشته که رقمی حدود 10 میلیارد تومان می شود.

همچنین مشترکان اپراتور ایرانسل نیز با فرض اینکه نیمی از پیام ها را به صورت فارسی و نیمی دیگر را به صورت لاتین ارسال کرده اند حدود 6 میلیارد تومان برای این اپراتور طی 48 ساعت درآمد زایی داشته اند.

براین اساس مشترکان ایرانسل با ارسال پیامک با حروف لاتین حدود 3 میلیارد و 456 میلیون تومان و با ارسال پیامک با حروف فارسی حدود 2 میلیارد و 160 میلیون تومان برای اپراتور خود ایجاد درآمد کرده اند.