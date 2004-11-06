نشست نقد دايره المعارف ليدن در سراي قرآن و انديشه برگزار مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از ستاد خبري نمايشگاه قرآن كريم؛ اسكندرلو، رضايي اصفهاني و مهرداد عباسي در ساعت 20 روز ياد شده به نقد و بررسي اين اثر خواهند پرداخت.



همچنين در ساعت 15/30 اين روز نشست ديگري تحت عنوان « بررسي توليد و عرضه آثار هنرهاي سنتي قرآني در جهان » برگزار خواهد شد كه طي آن حسين ياوري كارشناس هنري و حاجي‌پور، معاون سازمان صنايع دستي، پيرامون مبحث ياد شده به ايراد سخنراني خواهند پرداخت .



دايره المعارف ليدن كه تاكنون سه جلد آن به زبان انگليسي در اروپا و آمريكا منتشر شده موضوعاتي از قبيل مطالعات قرآني، اعلام القرآن و مقالاتي درباره تفسير و ... را در بر مي گيرد و هر سه جلد منتشر شده آن همزمان در نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم نيز به نمايش گذاشته شده است.



كليه علاقه‌مندان و هنرمندان قرآن پروژه براي حضور در اين نشست‌ها مي‌توانند در ساعات و روز ياد شده به سراي قرآن و انديشه واقع دربخش مكتوب دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم مراجعه كنند.