به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از ستاد خبري نمايشگاه قرآن، ناصر آزاديان، معاون كميته ناشران، ضمن اعلام اين مطلب گفت: در اين دوره از نمايشگاه قرآن، به عرضه كتاب‌هاي عمومي و غيرتخصصي توجه بيشتري شده است و بازديدكنندگان به راحتي مي‌توانند از ميان 7هزار و پانصدعنوان كتاب ارائه شده، كتاب‌هاي مورد نيازشان را از قبيل تفسير قرآن كريم، ادعيه، مفاتيح الجنان، قرآن و... تهيه كنند و در جريان ديگر كتاب‌هاي منتشر شده در حوزه دين و قرآن قرار بگيرند.



وي افزود:‌ ناشراني همچون آستان قدس رضوي با عرضه كتاب‌هاي دانشگاهي با تخفيف ويژه تلاش كرده‌اند كه دانشجويان آثار مورد نيازشان را با قيمتي پايين‌تر تهيه كنند.



همچنين امسال ناشراني مانند عروج انديشه، طاهر، همكلاسي، تك سوار، حجاز و زيتون تنها به عرضه كتاب‌هاي ديني براي گروه سني كودك و نوجوان پرداخته‌اند كه تعداد عناوين كتاب‌هاي آنها از مرز 300 عنوان مي‌گذرد.