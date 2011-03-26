انجام 12 هزار و 774 ماموریت اورژانس طی 10 روز گذشته

رضا دهقان‌پور در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: از تاریخ 25 اسفند ماه تا ساعت 8 صبح امروز ، 12 هزار و 774 مورد ماموریت انجام شده که از این بین بیش از 11 هزار مورد ماموریت شهری و یک هزار و 85 مورد نیز ماموریت جاده ای بوده است.

وی به تصادفاتی که طی این مدت رخ داده نیز اشاره کرد و گفت: طی این 10 روز ، یک هزار و 707 مورد تصادفات شهری و 79 مورد نیز تصادفات جاده ای رخ داده که از مجموع این تصادفات، 3 هزار و 851 مورد به بیمارستان منتقل و مابقی در محل حادثه درمان شده اند.

رئیس اورژانس تهران همچنین به ماموریتهای 24 ساعت گذشته اورژانس تهران اشاره کرد و افزود: ازمجموع آمار عنوان شده ، 906 مورد ماموریت شهری ، 101 مورد ماموریت جاده ای و همچنین 108 مورد تصادف شهری و 2 مورد نیز تصادف جاده ای طی 24 ساعت گذشته رخ داده که از این میان 270 مورد اعزام به بیمارستان گزارش شده است.