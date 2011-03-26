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۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۳۰

نماینده مردم مشهد:

فعال سازی بخش خصوصی اولویت اول در سال جهاد اقتصادی است

فعال سازی بخش خصوصی اولویت اول در سال جهاد اقتصادی است

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: فعال سازی بخش خصوصی در تمام عرصه های زیرساختی، توسعه ای و عمرانی باید از اولویت های سال 90 باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عفت شریعتی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از فعالیت های ستاد تسهیلات زائران در مشهد در مورد نامگذاری سال جدید اظهار داشت: پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب یک پیام سرنوشت ساز است و دربر دارنده پیام سال همت مضاعف و کار مضاعف است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به اینکه زیربنای تحول اقتصادی و یک دگرگونی قابل توجه اقتصادی فراهم شده، امسال پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب، جهاد اقتصادی نامگذاری شده است.
 
وی افزود: باتوجه به میثاق های سال 89 به نظر می رسد همکاری تنگاتنگ قوا و همه رسته های کشوری بیشتر می شود تا بتواند نقطه عطفی در جهاد اقتصادی باشد.
 
شریعتی ادامه داد: از جمله کارهایی که در سال 90 به اجرای هرچه بهتر جهاد اقتصادی کمک می کند، فعال سازی بخش خصوصی در تمام عرصه های زیرساختی، توسعه ای، عمرانی، فرهنگی و اقتصادی و فعال سازی بخش تعاون در کشور است که کمک زیادی به بخش دولتی می کند تا بتواند تحول اقتصادی قابل توجهی را رقم بزند.
 
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته  کلنگ نهضت اقتصادی زده شد و هدفمندی یارانه ها با توجه به امکانات موجود به خوبی با کمک مردم صورت پذیرفت.
 
شریعتی افزود: با توجه به نامگذاری سال 90 به جهاد اقتصادی، امیدواریم با تجربیاتی که در این زمینه داشته ایم به رشد اقتصادی قابل توجهی برسیم.
کد مطلب 1278004

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