موزه ارومیه؛ دومین گنجینه غنی کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این موزه در سال 1346ش بنا شد و دارای یک تالار بزرگ مخصوص اشیای باستانی و تاریخی دوره های مختلف تاریخی و تالاری کوچک است که به موزه مردم شناسی اختصاص دارد.

در موزه ارومیه مجموعه ای از کتاب های نفیس خطی که اکثر آن ها قرآن مجید و کتب دینی و اسلامی است، نگهداری می شود، همچنین اشیایی از دوره های ما قبل تاریخ، تاریخی و اسلامی و نیز اشیایی مربوط به هنرهای ملی و تزیینی مردم شناسی، صنایع دستی و ... نیز در این موزه به چشم می خورد.

موزه ارومیه دومین موزه غنی کشور محسوب می شود و قدیمی ترین آثار آن متعلق به هزاره هفتم ق.م است. در این موزه سه خط نوشته از هزاره اول ق.م به نام های "استل کله شین"، "استل موانا" و کتیبه محمودآباد نگهداری می شود که به خط میخی اورارتوبی است. جدیدترین آثار این موزه مربوط به دوره قاجار است.

این موزه از چهار بخش پیش از تاریخ، تاریخی، اسلامی و مردم شناسی تشکیل شده است و اشیای نگهداری شده در آن متعلق به هزار اول تا اواخر دوره قاجار است.

26 هزار قلم اشیا تاریخی در موزه ارومیه نگهداری می شود

معاون میراث فرهنگی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در خصوص این گنجینه ارزشمند به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر 26 هزار قلم اشیای باستانی و تاریخی در این گنیجنه نگهداری می شود.

وحید احمدی وجود کتیبه های منحصر به فرد تاریخی از جمله کتبیه اوراتوریی، سالن نگهداری ساعت های قدیمی، بخش مردم شناسی و اشیا باستانی و تاریخی را از ویژگی های منحصر به فرد موزه ارومیه عنوان کرد و بیان داشت: در این موزه ساعت قدیمی متعلق به قرن 17 نگهداری می شود.

وی ادامه داد: در طول ایام تعطیلات نوروزی بیش از دو هزار گردشگر نوروزی از موزه ارومیه و آثار به نمایش درآمده در آن بازدید کرده اند.

بخش های مختلف این موزه عبارت اند از:

بخش ما قبل تاریخ: در این بخش اشیای مربوط به دوره ما قبل تاریخ که در حفاری های تپه های اسماعیل آباد، املش گیلان، حسنلوی نقده، سیلک کاشان، دینوخواه و عمارلو به دست آمده و شامل اشیای سفالی خام، پخته و مفرعی است، در معرض نمایش عموم قرار دارد.

بخش تاریخی لرستان: اشیای تاریخی این بخش که در منطقه لرستان کشف شده است، اکثرا مفرغ و برنز و بیشتر وسایل جنگی و آلات فلزی دیگر و اشیای سفالی مربوط به هزاره اول ق . م است.

بخش تاریخی: اشیای این بخش شامل اشیای مربوط به قبل از اسلام است. این اشیاء بیشتر سفالین و فلزی است و مربوط به نواحی شوش، دیلمان، خوروین، نوروز محله، ری، رودبار، گری، رحمت آباد، سیاهکل، عمارلو و نهاوند است.

بخش سکه ها: این بخش شامل سکه هایی از دوره های قبل از اسلام و حکومت های قبل از اسلام در ایران و نیز سکه هایی از ادوار اسلامی امویان، عباسیان، آل بویه، سلاجقه، اتابکان، مغول، تیموریان، آل جلایر، آق قویونلو، صفویه و زندیه است.

بخش اسلامی: اکثر اشیای موزه ای ارومیه متعلق به دوره های اسلامی و نشان دهنده تمدن اسلام در این خطه و تاثیر آن در ساخت و پرداخت ظروف و آثار تاریخی است.

اشیای این بخش ظروف بی نهایت ظریقی با خطوط کوفی یا آیاتی از قرآن مجید و همچنین سر علم های ایام سوگواری، نوشته های کوفی و عربی و آیاتی از کتاب مقدس آسمانی اسلامی هستند و از مناطق مختلف کشور جمع آوری شده اند.

این اشیاء از تاریخ رواج دین مبین اسلام تا قرن چهاردهم هـ.ق را شامل می شوند. این اشیاء شامل ظروف سفالین و اشیای فلزی است که از گرگان، ری، کرج، قوچان، سبزه وار، نیشابور، اراک، کاشان، ساوه، شوش، گنبد کاووس، بیرجند و اصفهان به دست آمده است.

بخش مردم شناسی: در بخش مردم شناسی موزه ارومیه لباس ها و وسایل مربوط به قرون گذشته، اشیای مسی، برنجی، شیشه ای، پارچه ای، سفالین و تخته ای و همچنین مجسمه هایی از اقوام و عشیره های مختلف کشور با لباس های محلی به نمایش گذاشته شده است.

بخش هنرهای تزیینی: در این بخش اشیای بسیار جالبی چون خط نوشته ها و آیاتی از قرآن مجید به خط نسخ و نستعلیق و تابلو و مینیاتور و مرقع و قلمدان هایی از قرون سیزدهم و چهاردهم هـ. ق به نمایش گذاشته شده است.

آذربایجان غربی علاوه بر موزه ارومیه دارای موزه های تاریخی از جمله خوی، میاندوآب، سایت موزه مجموعه جهانی تخت سیلمان، نقده، مهاباد است که ایام تعطیلات نوروزی بهترین فرصت با آشنایی با تاریخ و تمدن کهن ایران اسلامی است.