تلفات انسانی تصادفات در گلستان 60 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ غلامحسین دارابی بعد از ظهر شنبه در حاشیه اجرای طرح نوروزی پلیس در گرگان گفت: در نیمه اول تعطیلات نوروزی با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و تلاش شبانه روزی کارکنان انتظامی استان میزان تلفات انسانی، ناشی از تصادفات در سطح جاده های گلستان 60 درصد کاهش داشته است.

جانشین فرماندهی انتظامی گلستان با تأکید بر آمادگی پلیس در راستای خدمات رسانی بهتر به مسافران نوروزی گفت: طرح نوروزی، بزرگترین رزمایش نیروی انتظامی در طول سال است.

وی از آمادگی کامل پلیس گلستان در راستای خدمات رسانی به مسافران نوروزی خبر داد.

سرهنگ دارابی گفت: جای جای استان گلستان مملو از مسافرانی است که در امنیت کامل به مسافرتهای نوروزی خود می پردازند.

وی با اشاره به استقرار نیروهای خدوم انتظامی در تفرجگاهها و مناطق تفریحی و گردشگری گفت: چادرهای مسافران نوروزی در اطراف ایستگاههای پلیس نیز برپا می شود چرا که مردم پلیس را امین خود می دانند.

جانشین فرماندهی انتظامی گلستان از تلاش مجموعه انتظامی استان در راستای برقراری حفظ نظم و امنیت تقدیر کرد.