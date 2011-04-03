محمدرضا کاظمی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تشریح برنامه‌های سال 90 فدراسیون دوومیدانی گفت: یکی از مشکلات فدراسیون دوومیدانی ضعف در بخش دوهای پایه است. ما در بخش رده‌های سنی نوجوانان و جوانان خلاء داریم و باید با برنامه‌ریزی مناسب و آینده نگری این خلاء را در سالهای آینده پر کنیم.

وی در مورد برنامه‌های تیم‌های ملی بزرگسال کشورمان افزود: از جمله برنامه‌های پیش روی فدراسیون دوومیدانی در همین ماه‌های ابتدایی سال حضور در مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیاست. این مسابقات از هر نظر برای ما اهمیت زیادی دارد. رکورد ورزشکاران این رشته از ماه "می" میلادی برای کسب سهمیه المپیک لندن ثبت می‌شود.

سرپرست فدراسیون ژیمناستیک خاطرنشان کرد: مسابقات قهرمانی آسیای ژاپن در تیرماه سال جاری، مسابقات جایزه بزرگ سه مرحله ای آسیا در چین، رقابت های قهرمانی جهان کره جنوبی در شهریورماه از جمله مهمترین برنامه های بین المللی دوومیدانی در سال 90 است.

وی تاکید کرد: ما کیفیت و کمیت را در کنار هم بالا خواهیم برد. به همین دلیل در تلاشیم تا بتوانیم تیم‌های کاملی را راهی این دو مسابقه بزرگ آسیایی و جهانی کنیم.

آشتیانی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص پیش بینی کسب تعداد سهمیه های المپیک لندن، گفت: پیش بینی می کنیم بین 5 تا 7 سهمیه المپیک را در رقابت‌های امسال بدست بیاوریم، البته شانس کسب سهمیه‌های بیشتری را نسبت به دوره قبل داریم.

وی در مورد اینکه "پیش بینی می‌کنید چه کسانی می توانند این سهمیه‌ها را دریافت کنند و شانس بیشتری نسبت به دیگر ملی پوشان دارند؟"، ادامه داد: الان برای قضاوت در مورد عملکرد بچه‌های تیم زود است چون هنوز ورزشکاران ما در فصل بدنسازی به سر می‌برند و مسابقات رسمی آنها شروع نشده است. اواخر خردادماه می توانیم در این خصوص اعلام نظر کنیم.

وی تاکید کرد: برای اینکه ورزشکاران ما با کمترین دغدغه به فکر تمرین و حضور در مسابقات بین‌المللی باشند حمایت های مالی فدراسیون به شکل حقوقی از آنها ادامه یافته و با استخدام مربیان زبده داخلی و خارجی روند آماده سازی آنها را تسریع خواهیم کرد.

سرپرست فدراسیون دوومیدانی که سالهاست در بخش دوهای سرعت با این فدراسیون همکاری کرده است در مورد برگزاری مسابقات داخلی نیز گفت: قصد داریم بعد از 26 سال مسابقات قهرمانی کشور را احیاء کرده و دوباره این رقابت‌ها را برگزار کنیم. من به این مسئله که چرا این مسابقات در این سالها برگزار نشده فکر نمی کنم بلکه به برگزار کردن دوباره آن به بهترین شکل می اندیشم.

وی در خصوص فواید برگزاری این مسابقات، گفت: با برگزاری دوباره مسابقات قهرمانی کشور، استانها نقاط ضعف و قوت خود را می شناسند و می توانیم کمبودها و مشکلات را شناسایی کرده و مستعدین را در داخل استانها کشف کنیم. مطمئنا برگزاری این مسابقه می تواند تغییرات خوبی را در سطح دوومیدانی استانها ایجاد کرده و زیر بنای دوومیدانی استانها را تقویت کند.

وی تصریح کرد: مسابقات جایزه بزرگ داخلی، لیگ باشگاهی، دوی امدادی المپیک به شکل گسترده و تازه ای، رقابت‌های صحرانوردی و پیاده روی، تقویت داوران و مربیان در تقویم فدراسیون قرار دارد.

آشتیانی به احیای مجدد پیست دوومیدانی استادیوم آزادی اشاره کرد و گفت: قصد داریم به نوعی پیست دوومیدانی آزادی را افتتاح کنیم. تاکنون رقابت‌های بانوان به ناچار در این استادیوم برگزار شده اس اما با برگزاری مسابقات بخش مردان شکل جدیدی به این پیست دوومیدانی این ورزشگاه مهم خواهیم داد.

وی به تکمیل مجموعه تخصصی آفتاب انقلاب اشاره کرد و گفت: در تلاشیم تا خوابگاه این مجموعه را آماده کنیم. فدراسیون دوومیدانی سالانه بیش از 150 میلیون تومان بابت هزینه هتل و اسکان ورزشکاران پول پرداخت می کند. در صورت تکمیل این مجموعه این هزینه صرف امورات دیگر این رشته خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص اینکه اجرای برخی برنامه‌های فدراسیون نیازمند برنامه ریزی بلند مدت و مشخص شدن تکلیف رئیس فدراسیون است، با گذشت بیش از دو ماه از حضور شما به عنوان سرپرست فدراسیون دوومیدانی، آیا به بحث ریاست دائم خود نیز فکر کرده اید؟، گفت: به بحث انتخابات فکر نمی‌کنم. من برای رای جمع کردن کار نمی نکنم بلکه برای انجام مسئولیت های خود کار می کنم و تلاش می کنم تا در این موقعیت بیشتر به ارتقای دوومیدانی کمک کنم.

آشتیانی تصریح کرد: امیدواریم امسال در دوومیدانی سال پرفروغی را داشته باشیم. من آمده ام که مشکلات را حل کنم. خوشبختانه در این مدت مشکل مالی نداشتیم و اگر هم باشد تلاش می کنم تا آن را حل کنم. درب فدراسیون دوومیدانی روی هیچ کس بسته نیست محل کار همه ما روی پیست های این رشته است و باید برای ارتقاء ورزشکارانمان در این محیط تلاش کنیم.