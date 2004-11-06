  1. بین الملل
  2. سایر
۱۶ آبان ۱۳۸۳، ۱۹:۵۲

از بيم ادامه حملاتي نظير يازدهم سپتامبر ؛

پس از انتخاب بوش؛ مهاجرت آمريكائيها به نيوزيلند افزايش يافته است

اداره مهاجرت نيوزيلند اعلام كرد در پي انتخاب بوش تقاضاي مهاجرت به آن كشوري از سوي شهروندان آمريكائي افزايش يافته است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو و تلويزيون دولتي استرالياABC اداره مهاجرت نيوزيلند اعلام كرد پايگاه اينترنتي آن كشوريك روز پس از انتخابات رياست جمهوري  آمريكا ده هزار و سيصد مراجعه كننده داشته درحاليكه در روزهاي عادي اين تعداد 2500 نفر بوده است.

همچنين اداره مهاجرت نيوزيلند اعلام داشته است كه آن كشور از زماني كه بوش انتخاب شده  شهروندان آمريكائي را با دقت مورد سؤال و جواب قرار مي دهد.

دان بدمن  Don Badman مدير بازاريابي  به روزنامه دومينيون پست اعلام كرد از زمانيكه شمارش آراء اعلام شده  تلفن ها در اداره مهاجرت آن كشور در لوس آنجلس ، سن فرانسيسكو و پورتلند بطور مداوم به صدا در مي آيد و روزانه 300 تلفن و اي ميل به آن اداره زده مي شود كه در مقايسه روز قبل از انتخابات افزايش يافته است.

همچنين روزنامه سن فرانسيسكو كرونيكل نيز طي يادداشتي اعلام كرد آمريكائي ها هم پس از انتخابات به استراليا، كانادا و نيوزيلند چشم دوخته اند.

بنظر مي رسد انتخاب اين سه كشوربه اين دليل صورت مي گيرد كه اين كشورها در حاشيه مناطق بحراني قرار دارند و چنين گزارشاتي حاكي از ترس شهروندان آمريكائي از بروز حملات تروريستي است.

کد مطلب 127812

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها