پس از انتخاب بوش؛ مهاجرت آمريكائيها به نيوزيلند افزايش يافته است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو و تلويزيون دولتي استرالياABC اداره مهاجرت نيوزيلند اعلام كرد پايگاه اينترنتي آن كشوريك روز پس از انتخابات رياست جمهوري آمريكا ده هزار و سيصد مراجعه كننده داشته درحاليكه در روزهاي عادي اين تعداد 2500 نفر بوده است.

همچنين اداره مهاجرت نيوزيلند اعلام داشته است كه آن كشور از زماني كه بوش انتخاب شده شهروندان آمريكائي را با دقت مورد سؤال و جواب قرار مي دهد.

دان بدمن Don Badman مدير بازاريابي به روزنامه دومينيون پست اعلام كرد از زمانيكه شمارش آراء اعلام شده تلفن ها در اداره مهاجرت آن كشور در لوس آنجلس ، سن فرانسيسكو و پورتلند بطور مداوم به صدا در مي آيد و روزانه 300 تلفن و اي ميل به آن اداره زده مي شود كه در مقايسه روز قبل از انتخابات افزايش يافته است.

همچنين روزنامه سن فرانسيسكو كرونيكل نيز طي يادداشتي اعلام كرد آمريكائي ها هم پس از انتخابات به استراليا، كانادا و نيوزيلند چشم دوخته اند.

بنظر مي رسد انتخاب اين سه كشوربه اين دليل صورت مي گيرد كه اين كشورها در حاشيه مناطق بحراني قرار دارند و چنين گزارشاتي حاكي از ترس شهروندان آمريكائي از بروز حملات تروريستي است.