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۱۶ آبان ۱۳۸۳، ۱۹:۵۶

سيد حسن نصرالله :

بوش و كري براي نزديك شدن به صهيونيست ها با هم مسابقه گذاشتند

دبير كل حزب الله لبنان در اولين واكنش به انتخاب مجدد جرج بوش به رياست جمهوري آمريكا تاكيد كرد انتخاب بوش يا كري هيچ فرقي با هم ندارد زيرا هر دو براي نزديكي به اسرائيل و صهيونيست ها مسابقه گذاشته اند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط دبير كل حزب الله لبنان همبستگي خود را با ملت فلسطين و با جنبش فتح در شرايط سرنوشت سازي كه به خاطر بيماري ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان با آن مواجه است، اعلام كرد.

وي با اشاره به بيماري عرفات و شرايط فوق العاده كنوني صحنه فلسطين و تلاش صهيونيست ها براي سوء استفاده از اين شرايط از ملت و گروه هاي فلسطين خواست وحدت وانسجام خود را براي مقابله با اين لحظات دشوار و سرنوشت ساز حفظ كنند.

سيد حسن نصرالله بر ضرورت قرار گرفتن در سنگر واحد براي مقابله با توطئه هاي رژيم صهيونيستي تاكيد كرد.

کد مطلب 127813

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