بوش و كري براي نزديك شدن به صهيونيست ها با هم مسابقه گذاشتند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط دبير كل حزب الله لبنان همبستگي خود را با ملت فلسطين و با جنبش فتح در شرايط سرنوشت سازي كه به خاطر بيماري ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان با آن مواجه است، اعلام كرد.



وي با اشاره به بيماري عرفات و شرايط فوق العاده كنوني صحنه فلسطين و تلاش صهيونيست ها براي سوء استفاده از اين شرايط از ملت و گروه هاي فلسطين خواست وحدت وانسجام خود را براي مقابله با اين لحظات دشوار و سرنوشت ساز حفظ كنند.



سيد حسن نصرالله بر ضرورت قرار گرفتن در سنگر واحد براي مقابله با توطئه هاي رژيم صهيونيستي تاكيد كرد.