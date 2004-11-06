هيچ مذاكره اي با اسراييل درمورد دفن عرفات صورت نگرفته است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، صائب عريقات مقام ارشد مذاكره كنندگان فلسطينيان امروزشنبه در شهر محاصره شده رام الله گفت:هيچ گونه مذاكره اي ميان فلسطينيان واسراييليها درمورد دفن ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين صورت نگرفته است.

به همين مناسبت مقام ارشد مذاكره كننده فلسطينيها از رژيم صهيونيستي خواست درخصوص دفن عرفات در سرزمين هاي اشغالي رعايت حال فلسطينيها را بنمايد.

آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي 31 اكتبراعلام كرده بود: تا زماني كه در راس قدرت هستم اجازه نخواهم داد ياسر عرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در قدس دفن شود.

اين درحالي است كه عكرمه صبري مفتي قدس امروز اعلام كرد كه رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين شفاها به وي وصيت كرده تمايل دارد درمسجد الاقصي و درنزديكي ديوارغربي قدس شريف دفن شود.