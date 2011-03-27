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۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

روزانه 20 هزار زائر از یادمان فتح المبین دیدن می کنند

روزانه 20 هزار زائر از یادمان فتح المبین دیدن می کنند

اهواز - خبرگزاری مهر: مسئول حفظ آثار و نشرارزشهای دفاع مقدس و بسیج سپاه حضرت ولی عصر خوزستان گفت: بیش از20 هزار زائر روزانه از یادمان شهدای فتح المبین بازدید می کنند.

سرهنگ حمید طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در شلمچه، مزار شهدای گمنام عملیات فتح المبین و سنگرها و شیارهای به جای مانده آن زمان بیانگر حماسه‌ای است که رزمندگان اسلام در آن جا خلق کردند.

وی با بیان اینکه این منطقه پس از شلمچه و اروندکنار بیشترین تعداد زائر را دارد، افزود: این زائران در قالب کاروانهای دانش آموزی، دانشجویی و خانوادگی از 15 بهمن تا پایان تعطیلات نوروز از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس استان بازدید می کنند.

مسئول حفظ آثار و نشرارزشهای دفاع مقدس و بسیج سپاه حضرت ولی عصر خوزستان عنوان کرد: در نخستین روزها‌ی جنگ، دشمن تا پشت رودخانه کرخه جلو آمد و در حاشیه کرخه که مشرف به شهر شوش و جاده‌ اندیمشک اهواز بود مستقر شد.

وی تصریح کرد: حضور رزمندگان اسلام در این جبهه، با شکل گیری خط دفاعی و اجرای عملیاتی با عنوان امام مهدی (عج) در سال1360، مقدمه اجرای عملیات فتح المبین شد.

طاهری گفت: در جریان این عملیات تعدادی از نیروهای اسلام که قصد رخنه به سنگرهای دشمن در شیارهای المهدی، شیخی و شلیکا را داشتند با سنگرهای کمین دشمن درگیر شدند که منجر به شهادت تعدادی از رزمندگان اسلام شد.

 
کد مطلب 1278163

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