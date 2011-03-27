روزانه 20 هزار زائر از یادمان فتح المبین دیدن می کنند

سرهنگ حمید طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در شلمچه، مزار شهدای گمنام عملیات فتح المبین و سنگرها و شیارهای به جای مانده آن زمان بیانگر حماسه‌ای است که رزمندگان اسلام در آن جا خلق کردند.

وی با بیان اینکه این منطقه پس از شلمچه و اروندکنار بیشترین تعداد زائر را دارد، افزود: این زائران در قالب کاروانهای دانش آموزی، دانشجویی و خانوادگی از 15 بهمن تا پایان تعطیلات نوروز از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس استان بازدید می کنند.



مسئول حفظ آثار و نشرارزشهای دفاع مقدس و بسیج سپاه حضرت ولی عصر خوزستان عنوان کرد: در نخستین روزها‌ی جنگ، دشمن تا پشت رودخانه کرخه جلو آمد و در حاشیه کرخه که مشرف به شهر شوش و جاده‌ اندیمشک اهواز بود مستقر شد.



وی تصریح کرد: حضور رزمندگان اسلام در این جبهه، با شکل گیری خط دفاعی و اجرای عملیاتی با عنوان امام مهدی (عج) در سال1360، مقدمه اجرای عملیات فتح المبین شد.



طاهری گفت: در جریان این عملیات تعدادی از نیروهای اسلام که قصد رخنه به سنگرهای دشمن در شیارهای المهدی، شیخی و شلیکا را داشتند با سنگرهای کمین دشمن درگیر شدند که منجر به شهادت تعدادی از رزمندگان اسلام شد.



