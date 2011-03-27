برپایی جنگ شادی در محل اسکان مسافرین نوروزی در کردستان

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: در راستای ایجاد فضایی مناسب و شاد برای مسافرین و گردشگران نوروزی در طول ایام تعطیلات مراسم های جنگ شادی، موسیقی و رقص محلی در محل اسکان مسافرین در سراسر استان کردستان برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با همکاری سازمان ها و دستگاه های عضو ستاد تسهیلات نوروزی به صورت متمرکز این است که خدمات مناسب و مطلوبی را به مسافران ارائه کنیم و خاطراتی خوش با صرف حداقل هزینه ها را برای آن ها به بار آوریم .

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان با اشاره به بحث اطلاع رسانی از طریق خبرگزاری ها، روزنامه ها، هفته نامه های محلی و صدا وسیما گفت: این موضوع از یک ماه قبل از نوروز آغاز شد و در طول ایام نوروز اطلاع رسانی گردشگری به صورت تهیه و چاپ مطالب معرفی جاذبه های استان به صورت وی‍ژه نامه و چاپ در روزنامه های سراسری و منطقه ای و استانی و نیز تهیه فیلم در خصوص معرفی آثار تاریخی و مناطق گردشگری استان که از طریق شبکه استانی سیمای مرکز کردستان پخش می شود .

الهی در پایان بیان داشت: به مناسبت فرا رسیدن نوروز90، جنگ های شادی با نظارت استانداری کردستان و با همکاری شهرداری در اکثر شهرستانهای استان به ویژه در محل برپایی چادرهای اسکان مسافران نوروزی برگزار می شود که خوشبختانه در طول هفته گذشته این برنامه ها با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است.