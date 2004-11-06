كابينه كرامي از مجلس لبنان راي اعتماد گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، 108 نماينده مجلس لبنان امروز براي دادن راي اعتماد به كابينه عمر كرامي پس از چندين دور بررسي و مشاوره سرانجام با 59 راي مثبت به دولت جديد لبنان راي اعتماد دادند كه با توجه به تعداد نمايندگان تا حدودي اين راي اعتماد ضعيف و شكننده تلقي مي شود.



نبيه بري رئيس مجلس لبنان در پايان جلسه امروز با تاييد راي اعتماد نمايندگان به دولت كرامي از راي منفي 24 نماينده و راي ممتنع 24 نماينده ديگر خبر داد كه همگي وابسته به فراكسيون تصميم بيروت به رياست رفيق حريري نخست وزير سابق كه استعفا كرد و فراكسيون وفاداري به مقاومت وابسته به حزب الله لبنان بودند.



فراكسيون ديدار دمكراتيك به رياست وليد جنبلاط و فراكسيون " قرنه شهوان " و فراكسيون " ترقي خواه دمكراتيك" و نمايندگان مستقل به كابينه كرامي راي مثبت ندادند.



شايان ذكر است در پي استعفاي رفيق حريري كه ده سال درقدرت بود، اميل لحود رئيس جمهورلبنان عمر كرامي نخست وزير اسبق را مامور تشكيل كابينه جديد كرد، هرچند تعدادي از احزاب و گروه هاي سياسي بانفوذ شركت دركابينه وي را تحريم كردند اما كرامي كه تمايلات نزديكي به سوريه دارد، اواخر هفته گذشته كابينه جديد خود را تشكيل داد.



انتخاب عمر كرامي به نخست وزيري باعث نارضايتي آمريكا شد و مقامات اين كشور به صراحت با اظهارات مداخله جويانه در امورداخلي لبنان از انتخاب كرامي انتقاد كردند.

رفيق حريري نخست وزير مستعفي ده سال در قدرت بود كه طي آن 5 دوره رياست دولت را از سال 1992 تا 2004 ميلادي به عهده داشت ، وي پس از آنكه اميل لحود در سال 1998 به رياست جمهوري لبنان رسيد به مدت دو سال تا انتخابات مجلس در سال 2000 كه پيروزي قاطعي را در بيروت بدست آورد، با وي به معارضه پرداخت .

حريري اولين باردراكتبر 1992 ميلادي در دوران رياست جمهوري الياس هراوي به نخست وزيري انتخاب شد كه كابينه وي 30 وزير داشت ، او درمي 1995 مجددا مامور تشكيل كابينه جديد شد، دولت وي در پي عمليات خوشه هاي خشم رژيم صهيونيستي در نوامبر 1996 استعفا كرد و پس از انتخابات پارلماني سال 1996 سومين كابينه را در 7 نوامبر تشكيل داد كه تا پايان دوران رياست جمهوري هراوي و انتخاب لحود در پائيز 1998 ميلادي ادامه يافت اما چهارمين كابينه وي دو سال پيش از خروج وي از قدرت و بلافاصله پس از پيروزي وي در انتخابات مجلس در اكتبر 2000 تشكيل شد و پنجمين وآخرين كابينه وي در آوريل 2003 شكل گرفت كه روز گذشته استعفا كرد.

