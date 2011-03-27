روزانه 5900 مسافر در مدارس گلستان اسکان می یابند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایئن محلی پیش از ظهر یکشنبه در جمع کارکنان این اداره کل افزود: میزان پذیرش و اسکان فرهنگیان از تاریخ 28 اسفد سال قبل تا شش فروردین ماه سالجاری 10 هزار و 18 خانوار بوده است.

وی اظهار داشت: در مجموع تاکنون 50 هزار و 639 نفر در مدارس استان اسکان داده شدند و 10 هزار و 200 پرس غذای گرم (شام) بین مسافران توزیع شده است.

وی با اشاره به شعار سال 90 جهاد اقتصادی گفت: نگاه به گذشته ایران اسلامی و تاریخ انقلاب، نشان می دهد علی رغم تبلیغات کور کورانه دشمنان، شعارهای سال های قبل به تحقق رسیده که نشان از هوشیاری ملت ولایت مدار ایران و رهبری فرزانه آن دارد.

پائین محلی بیان داشت: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در سال جهاد اقتصادی رشد پرشتاب 8 درصدی میسر می شود و می توانیم از امکانات کشور به شکل بهتری استفاده کنیم و به سهم بیشتری از بهره وری دست یابیم.



وی افزود: باید تلاش کنیم در سال جهاد اقتصادی روحیه معنویت و تدین را در جامعه، بویژه دانش آموزان بالا ببریم.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان افزود: در این راستا سیاست های اداره کل آموزش و پرورش را برنامه ریزی کنیم.