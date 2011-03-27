  1. بین الملل
  2. سایر
۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

ادامه تجاوزات اشغالگران قدس به غزه / 3 فلسطینی دیگر شهید و زخمی شدند

ادامه تجاوزات اشغالگران قدس به غزه / 3 فلسطینی دیگر شهید و زخمی شدند

اردوگاه آوارگان فلسطینی در جبالیا واقع در نوار غزه امروز هدف حملات ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت که دست کم دو فلسطینی بر اثر آن شهید شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، شاهدان عینی گزارش دادند که در حمله صبح امروز اشغالگران صهیونیست به اردوگاه آوارگان در "جبالیا" دو نفر شهید و یک نفر دیگر زخمی شد.

شاهدان مذکور افزودند پیکر دو شهید و یک مجروح حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان "کمال عدوان" در شمال غزه انتقال داده شده است.

شاهدان مذکور اعلام کردند یکی از شهیدان شناسایی شده است وی "صبری عسیله" از جبالیا است، اما دومی هنوز مورد شناساسی قرار نگرفته است.

شایان ذکر است که این حملات رژیم صهیونیستی در حالی ادامه دارد که گروههای فلسطینی بر پایبندی به آرامش تاکید کرده بودند.

کد مطلب 1278250

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه