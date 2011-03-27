ادامه تجاوزات اشغالگران قدس به غزه / 3 فلسطینی دیگر شهید و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، شاهدان عینی گزارش دادند که در حمله صبح امروز اشغالگران صهیونیست به اردوگاه آوارگان در "جبالیا" دو نفر شهید و یک نفر دیگر زخمی شد.

شاهدان مذکور افزودند پیکر دو شهید و یک مجروح حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان "کمال عدوان" در شمال غزه انتقال داده شده است.

شاهدان مذکور اعلام کردند یکی از شهیدان شناسایی شده است وی "صبری عسیله" از جبالیا است، اما دومی هنوز مورد شناساسی قرار نگرفته است.

شایان ذکر است که این حملات رژیم صهیونیستی در حالی ادامه دارد که گروههای فلسطینی بر پایبندی به آرامش تاکید کرده بودند.