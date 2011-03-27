شمار میهمانان نوروزی هرمزگان از دو میلیون و 500 هزار نفر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر در بندرعباس، مهدى دریانورد افزود: 40 درصد از مجموع دو میلیون و 500 هزار مسافر استان هرمزگان به عنوان موج اول میهمانان نوروز 90 استان هرمزگان عازم جزیره قشم شدند.

وى ادامه داد: طى چهار روز نخست تعطیلات نوروزى که از 25 اسفند 89 آغاز شد، حجم پایینى از مسافران نوروزى به استان هرمزگان سفر کردند اما از روز پنجم تعطیلات تاکنون شاهد موج خروشان میهمانان نوروزى به استان هرمزگان و جزیره قشم هستیم.

سرپرست فرماندارى شهرستان قشم با اشاره به شرایط ورود خودرو میهمانان نوروزى به جزیره قشم تصریح کرد: ثبت 54 هزار خودرو مسافران نوروزى به جزیره قشم تا پایان ساعت 24 پنجمین روز فروردین90 نشان از توان بالاى ترابرى در اسکله پل و لافت دارد.

به گفته وى جزیره قشم پس از شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان به دلیل دارا بودن سایت هاى مهم گردشگرى در جزیره قشم، هرمز و هنگام بیشترین آمار جذب گردشگر استان هرمزگان را به خود اختصاص داده است.

دبیر ستاد سفرهاى استان هرمزگان، بیشترین آمار گردشگران این استان را متعلق به استان هاى خراسان رضوى، فارس، اصفهان، کرمان و تهران دانست.

دریانورد گفت: براساس آمار و اطلاعات ثبت شده، یک میلیون و 16 هزار نفر از مجموع دو میلیون و 500 هزار میهمان استان هرمزگان از جزایر این استان بازدید کرده اند.