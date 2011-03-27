سرپرست جدید معاونت عمرانی استانداری هرمزگان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی علامه زاده ظهر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده محمد نصوری بر همکاری مدیران اجرایی و معاونین حوزه عمرانی با سرپرست جدید تاکید کرد .
علامه زاده بر همکاری و همدلی مدیران اجرایی برای رسیدن به عمرانی عدالت محور در سراسر استان تاکید کرد و بیان داشت: مسئولیت و مدیریت در نظام اسلامی فرصتی برای خدمت بی منت به مردم و ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه است.
وی به عهدنامه معروف حضرت علی(ع) به مالک اشتر اشاره کرد و افزود: ایشان خدمت به مردم را خواست خداوند و وسیله آزمایش او معرفی نموده و برای آنکه مسئولین حکومت در به انجام رساندن وظیفه خود و ادای امانت موفق و سربلند گردند آنها را از اموری که انجام دادن آنها موجب هلاکت کارگزار و نابودی حکومت میگردد نهی فرموده است که از جمله این امور منّت گذاردن است.
وی گفت: بدیهی است مدیران، مسئولان و کارکنان ادارات مختلف که به طور مستقیم با مردم در ارتباط هستند و به آنها خدمت رسانی میکنند بیشتر در معرض این آسیب قرار دارند و باید دقت کنند تا در حیطه مسئولیت خود نسبت به رفع مشکلات ارباب رجوع اقدام نموده و از منت گذاردن به آنها خودداری کنند.
علامه زاده با بیان اینکه مسئولیت ها یک فرصت هستند که باید از این فرصت به نحو احسن در جهت رضای خدا و خدمت به مردم استفاده کرد اظهار داشت: امروز رسالت ما این است که صادقانه به مردم خدمت کنیم.
وی تصریح کرد: اکنون که فضای خدمت به مردم فراهم است باید گرهگشای امور باشیم و نتیجه آن رستگاری خواهد بود.
مشاور عالی استاندار ماندگاری پست و مقام را بسیار کوتاه عنوان کرد و خطاب به سرپرست جدید معاونت عمرانی استانداری ابراز داشت: در فرصتی که در اختیار دارید تمام تلاش خود را در جهت آبادانی و عمران بکار برده و با یک برنامه ریزی مناسب عملکرد قابل قبولی از خود به جای بگذارید.
دراین آیین ضمن ابلاغ تشکر و قدرانی استاندار هرمزگان ازتلاش های معاون سابق عمرانی، مهندس محمد نصوری، بر لزوم تحکیم بیشتر وحدت و صمیمیت در استان و نیز تلاش برای رفع کمبودها و کاستی ها تاکید شد .
طی حکمی از سوی استاندار، مهدی رضایی سردره به عنوان سرپرست جدید معاونت عمرانی استانداری هرمزگان منصوب گردید. وی در دو مقطع زمانی مختلف مدیر کل دفتر فنی استانداری بوده است.
نظر شما