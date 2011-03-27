سرپرست جدید معاونت عمرانی استانداری هرمزگان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی علامه زاده ظهر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده محمد نصوری بر همکاری مدیران اجرایی و معاونین حوزه عمرانی با سرپرست جدید تاکید کرد .

علامه زاده بر همکاری و همدلی مدیران اجرایی برای رسیدن به عمرانی عدالت محور در سراسر استان تاکید کرد و بیان داشت: مسئولیت و مدیریت در نظام اسلامی فرصتی برای خدمت بی منت به مردم و ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه است.

وی به عهدنامه معروف حضرت علی(ع) به مالک اشتر اشاره کرد و افزود: ایشان خدمت به مردم را خواست خداوند و وسیله آزمایش او معرفی نموده و برای آنکه مسئولین حکومت در به انجام رساندن وظیفه خود و ادای امانت موفق و سربلند گردند آنها را از اموری که انجام دادن آنها موجب هلاکت کارگزار و نابودی حکومت می‌گردد نهی فرموده است که از جمله این امور منّت گذاردن است.

وی گفت: بدیهی است مدیران، مسئولان و کارکنان ادارات مختلف که به طور مستقیم با مردم در ارتباط هستند و به آنها خدمت رسانی می‌کنند بیشتر در معرض این آسیب قرار دارند و باید دقت کنند تا در حیطه مسئولیت خود نسبت به رفع مشکلات ارباب رجوع اقدام نموده و از منت گذاردن به آنها خودداری کنند.

علامه زاده با بیان اینکه مسئولیت ها یک فرصت هستند که باید از این فرصت به نحو احسن در جهت رضای خدا و خدمت به مردم استفاده کرد اظهار داشت: امروز رسالت ما این است که صادقانه به مردم خدمت کنیم.

وی تصریح کرد: اکنون که فضای خدمت به مردم فراهم است باید گرهگشای امور باشیم و نتیجه آن رستگاری خواهد بود.

مشاور عالی استاندار ماندگاری پست و مقام را بسیار کوتاه عنوان کرد و خطاب به سرپرست جدید معاونت عمرانی استانداری ابراز داشت: در فرصتی که در اختیار دارید تمام تلاش خود را در جهت آبادانی و عمران بکار برده و با یک برنامه ریزی مناسب عملکرد قابل قبولی از خود به جای بگذارید.

دراین آیین ضمن ابلاغ تشکر و قدرانی استاندار هرمزگان ازتلاش های معاون سابق عمرانی، مهندس محمد نصوری، بر لزوم تحکیم بیشتر وحدت و صمیمیت در استان و نیز تلاش برای رفع کمبودها و کاستی ها تاکید شد .

طی حکمی از سوی استاندار، مهدی رضایی سردره به عنوان سرپرست جدید معاونت عمرانی استانداری هرمزگان منصوب گردید. وی در دو مقطع زمانی مختلف مدیر کل دفتر فنی استانداری بوده است.