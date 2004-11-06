توليد برق اتمي چين در آينده سه برابر مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه چاينا ديلي كانگ ريژينگ كه در حاشيه اجلاس كنوانسيون مهندسان در سال 2004 صحبت مي كرد اعلام داشت كمبود برق در چين ضرورتي ايجاد مي كند تا اين كشور در دو دهه اول قرن جاري به سرعت دست به گسترش نيروگاههاي اتمي بزند.

وي گفت كشور اخيراً صنعت برق اتمي را به عنوان يك اولويت در تحقيقات تكنولوژي و طرحهاي توسعه خودش قرار داده است و اميد است در پنج سال آينده نرخ رشد ساليانه در اين حوزه به پانزده درصد برسد.

كانگ افزود تخمين زده مي شود تا سال 2003 انرژي اتمي 6/1 درصد از مجموع ظرفيت توليد برق را به خود اختصاص دهد و 15 سازمان اتمي ملي چين قصد دارند در 15 سال آينده توانائي خود را در بخش تحقيق و توسعه اين صنعت افزايش دهند.

در چند سال گذشته چين سيستمي كامل از سوخت هسته اي را سامان دهي كرده و در دهه 90 اين كشور به سرعت تكنولوژي هسته اي خود را گسترش و توسعه داد تا از اين صنعت در صنعت، كشاورزي و پزشكي استفاده كند و بيش از 300 شركت داخلي در آن كشور در توسعه چنين صنعتي متخصص هستند.

همچنين در سال 2003 نيروگاههاي برق اتمي 7/43 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد كردند كه اين مقدار برابر با 5/2 درصد از كل برق توليدي كشور است.