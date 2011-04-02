احسان لشگری، کشتی گیر آزادکار وزن 84 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با تلاش بسیار و حضور دائمی در اردوهای تیم ملی با انتخاب کادر فنی شهریورماه سال گذشته راهی رقابت‌های جهانی شدم اما در اثر بی تجربگی، ناداوری و بدشانسی با شکست مقابل حریف رومانیایی این فرصت بزرگ را از دست دادم.

وی ادامه داد: پس از آن برای حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو در مسابقه انتخابی نیز براحتی شانس کسب دوباره دوبنده تیم ملی از دستم رفت در حالی که اگر به این رقابت‌ها می‌رفتم من هم می توانستم صاحب مدال طلا شوم.

لشگری تصریح کرد: با از دست رفتن این فرصت مدتی از تمرینات دور بودم اما در لیگ با تیم شهدای جویبار قهرمان شدیم و با آمادگی کامل در جام تختی شرکت کردم.

وی تاکید کرد: در این مسابقات هم تا دیدار فینال خوب بالا آمدم ولی این بار نیز با بدشانسی در دیدار فینال مصدوم شدم و علاوه بر مصدومیت حضور در جام جهانی روسیه را از دست دادم.

لشکری در پایان خاطرنشان کرد: به تازگی مصدومیتم بهبود یافته و در حال حاضر در اردوی تیم ملی در خانه کشتی حضور دارم و هدفم این است که با قهرمانی در مسابقات انتخابی در جهانی ترکیه ملی پوش ایران شده و سهمیه حضور در المپیک را کسب کنم.