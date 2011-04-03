صادق گودرزی کشتی‌گیر آزادکار وزن 74 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از قهرمانی در بازیهای آسیایی در رقابتهای لیگ حضور یافتم ولی از آنجا که نمی‌خواستم اهداف بلندمدت را فدای هدفهای کوتاه مدت کنم تنها در یک دیدار به میدان رفتم.

وی ادامه داد: با توجه به بیماری که داشتم در جام تختی به میدان نرفتم ولی برای حضور در رقابتهای جام جهانی روسیه در کنار نفرات دعوت شده در تمرینات شرکت کردم ولی کادر فنی صلاح دید که در این رقابتها به کشتی گیران جوان میدان بدهد و خوشبختانه تیم ایران در این رقابتها عملکرد خوبی از خود برجا گذاشت و نایب قهرمان شد.

دارنده مدال نقره جهان تصریح کرد: از روز 8 فروردین ماه در تمرینات تیم ملی حضور دارم و در وهله اول باید در رقابتهای انتخابی در اوایل تیرماه حاضر شده و در صورت موفقیت در این رقابتها برای کسب سهمیه المپیک در رقابتهای جهانی ترکیه برنامه ریزی کنم.

دارنده مدال برنز جهان در پایان خاطرنشان کرد: در هر مسابقه ای که کادر فنی صلاح بداند حاضر می شوم و هیچگاه به دنبال فرار از مسابقه نبوده و نیستیم زیرا هدف اصلی من مدال المپیک لندن است و می دانم برای رسیدن به این افتخار بزرگ باید سخت تلاش کنم.

پس از شکست صادق گودرزی در فینال لیگ برتر کشتی و شرکت نکردن وی در رقابتهای جام جهانی برخی بحث آماده نبودن این کشتی گیر و دور بودن وی از تمرینات را مطرح کردند و حتی عنوان شد این کشتی گیر برای فرار از شکست‌های احتمالی راهی جام جهانی روسیه نشده است.