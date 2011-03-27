درفش شهداد کهن ترین پرچم ایران

پروین محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهداد اظهارداشت: شهداد یکی از مناطق تاریخی و گردشگری کرمان محسوب می شود که طی بررسیهای صورت گرفته درفش شهداد مربوط به دوران پیش از میلاد مسیح قدیمی ترین پرچم ایران است که از مهمترین آثار گردشگری این منطقه محسوب می شود.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاهی از آثار تاریخی این شهر خبر داد و گفت: این نمایشگاه به منظور معرفی کشفیات باستانشناسی بخش شهداد در حال برگزاری است.

وی افزود: در این نمایشگاه عکسهای کشفیات باستانشناسی که توسط مهندس حاکمی در سال 1348 در بخش شهداد صورت گرفته بود به نمایش درآمده است.

محمد رضایی اظهار داشت: اصل این کشفیات از جمله درفش شهداد که به عنوان شی ملی شناخته شده در موزه ملی تهران نگهداری می شود.

مسئول امور موزه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان بیان داشت: با توجه به اثر حک شده بر دهانه یک کوزه می توان قدمت برخی دیگر از اشیا کشف شده را به هزاره سوم پیش از میلاد رساند.

وی تاکید کرد: در این نمایشگاه عکس چهل شی باستانی همچون زیور آلات و اشیاء ای از جنس مفرغ، سفال، سنگ صابون و مرمر به معرض نمایش درآمده است.

محمدرضایی اظهار داشت: این اشیاء از سه گورستان و سیصد گور بدست آمده اند.

این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان بیان داشت: باتوجه به اشیاء کشف شده سه محله به نامهای کشاورزان، صنعتگران و جواهر سازان نیز از دل خاک بیرون آمده بود.

وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه عکسهای کشفیات باستانشناسی در محل سالن اجتماعات شهداد در حال برپایی است.