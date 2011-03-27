به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم مهرام تهران و ذوب آهن اصفهان که از صعود به دیدار نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا بازمانده بودند، عصر امروز یکشنبه هفتم فروردین ماه در مرحله رده بندی این رقابت‌ها به مصاف هم رفتند.

در این مسابقه که در سالن مرحوم کتابچی شهر کاشان برگزار شد، مهرام مدافع عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا و غرب این قاره با نتیجه 84 بر 78 مقابل تیم ذوب آهن اصفهان به برتری رسید.

تیم مهرام در این بازی کوارترهای اول و سوم را به ترتیب با برتری 27 بر 14 و 23 بر 8 پشت سر گذاشت و کوارترهای دوم و چهارم را با نتایج 19 بر 15 و 37 بر 19 واگذار کرد.

طبق تصمیم کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا با انجام تنها یک بازی در یک شهر بی طرف، برنده این مسابقه ضمن کسب عنوان سوم این رقابتها، جواز حضور در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا را بدست آورد.

این مسابقه با قضاوت داوران ترک و با نظارت "عبدالکریم فخور" از سوریه برگزار شد.

حسن نوربخش؛ رئیس سازمان لیگ بسکتبال ایران به همراه خمجانی و امیرحسین صفرزاده از فدراسیون بسکتبال شاهد برگزاری این مسابقه بودند.

دو تیم الجلا سوریه و الریاضی لبنان نیز امشب در سومین دیدار خود برای شناخت قهرمان مسابقات بسکتبال غرب آسیا به مصاف هم می‌روند. تیم الجلا که دو دیدار قبل خود را با پیروزی پشت سرگذاشته است در صورت برتری در این مسابقه به عنوان قهرمانی غرب آسیا می‌رسد. در صورت برتری تیم الریاضی تکلیف قهرمانی این دوره از رقابت‌ها به دیدار چهارم یا پنجم کشیده می‌شود.

مسابقات بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا خردادماه سال جاری در فیلیپین برگزار می‌شود.