اخراج نجف زاده اثبات نبود آزادی بیان در غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی ابراهیمی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران، اقدام دولت فرانسه در اخراج خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از این کشور را محکوم و این اقدام را اثباتی بر نبودن آزادی بیان در کشورهای غربی توصیف کرد.

وی، اخراج کامران نجف‌زاده خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از فرانسه را که نشانه نبود آزادی بیان در کشورهای غربی است محکوم کرد و خواستار رعایت حقوق بشر در این کشور شد.

ابراهیمی افزود: خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تنها به دلیل تهیه و انتشار چند گزارش انتقادی، به دستور مستقیم نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور فرانسه از این کشور اخراج شد.

وی گفت:.اخراج خبرنگار ایرانی در حالی صورت می‌گیرد که غرب و بویژه فرانسه سال‌هاست با ادعاهای پوچ و دروغین خود را مهد دموکراسی و آزادی بیان می‌خواند.

ابراهیمی اظهار داشت: خبرنگاران ایرانی در کشورهای غربی همواره با محدودیت‌های جدی روبرو بوده‌اند و غرب هیچگاه به خبرنگاران کشورهای مختلف و حتی خبرنگاران کشورهای خودشان اجازه انتشار آزاد اخبار را نداده است.

خبرنگار واحد مرکزی خبر در پاریس همواره به مقررات و موازین قانونی کشور محل اقامت خود پایبند بوده و این دولت فرانسه بود که بر خلاف تعهدات، اجازه نداد نجف‌زاده طی 18 ماه حضور در فرانسه از خاک این کشور خارج شده و به ایران بیاید.

این اقدام دولت فرانسه سندآشکار و غیرقابل انکاری برای عدم وجود کم‌ترین سطح از آزادی‌ بیان و عقیده در کشورهای غربی است.