اجرای 50 هزار نفر روز فعالیت در قالب اردوهای جهادی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، کریم زینی‌وند با اشاره به رشد کمی اردوهای جهادی استان در سال‌های اخیر گفت: پیش از سال 87 تنها پنج هزار نفر روز کار در قالب اردوهای جهادی در لرستان صوت گرفت.

وی با اشاره به انجام 15 هزار نفر روز فعالیت در قالب اردوهای جهادی دانشجویی در سال 88، یادآور شد: سال گذشته 30 ‌هزار نفر روز کار در قالب اردوهای جهادی در لرستان انجام شد.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان لرستان افزود: در سال 90 نیز بنا داریم که اردوهای جهادی که از سوی دانشجویان دانشگاه‌های استان لرستان انجام می‌شود به 50 هزار نفر روز کار برسانیم.

زینی وند محرومیت زدایی، غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان و همچنین عملی کردن فرامین مقام معظم رهبری را از اهداف اردوهای جهادی برشمرد و گفت: اردوهای جهادی باید به ترویج فرهنگ کار، افزایش روحیه مطالبه‌گری و تقویت روحیه خدمت رسانی در مدیران منجر شود و زمینه را برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و پیشرفت استان فراهم کند.

وی خاطر نشان کرد: در ایام تعطیلات نوروز سالجاری250 نفر از دانشجویان جهادی دانشگاههای لرستان به منظور ارائه خدمات عمرانی، کشاورزی، دامپزشکی، طراحی و دوخت، بهداشتی و درمانی، آموزشی و دینی از 26 اسفند تا 10 فروردین ماه به بخش محروم "چولهول" شهرستان پلدختر اعزام شدند.