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۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۸:۰۱

اظهار عجز اشغالگران؛

نتانیاهو به ناکارامدی گنبد آهنی اعتراف کرد

نتانیاهو به ناکارامدی گنبد آهنی اعتراف کرد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی به ناکارامد بودن گنبد آهنی برای مقابله با موشکهای مبارزان فلسطینی که به تلافی تجاوزات مستمر صهیونیستها شلیک می شود، اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "بنیامین نتانیاهو" گفت : اسرائیل بیست سال است که در معرض موشک قرار دارد نمی خواهم که این توهم ایجاد شود که سامانه گنبد آهنی که ایجاد می شود بتواند به طور کامل مانع حملات شود.

وی افزود: سامانه گنبد آهنی هنوز در مرحله آزمایشی است و به هر حال نمی توان سامانه ای ایجاد کرد که همه خانه ها، مدارس، پایگاههای نظامی و تاسیسات را از حملات حفظ کند.

از سوی دیگر "دورون گابیش" فرمانده پدافند رژیم صهیونیستی گفت : سامانه گنبد آهنی از ساکنان جنوب اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) به طور صد در صد حمایت نمی کند. استقرار این سامانه به این مفهوم نیست که از هم اکنون می تواند با موشکها مقابله کند.

کد مطلب 1278414

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