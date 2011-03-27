نتانیاهو به ناکارامدی گنبد آهنی اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "بنیامین نتانیاهو" گفت : اسرائیل بیست سال است که در معرض موشک قرار دارد نمی خواهم که این توهم ایجاد شود که سامانه گنبد آهنی که ایجاد می شود بتواند به طور کامل مانع حملات شود.

وی افزود: سامانه گنبد آهنی هنوز در مرحله آزمایشی است و به هر حال نمی توان سامانه ای ایجاد کرد که همه خانه ها، مدارس، پایگاههای نظامی و تاسیسات را از حملات حفظ کند.

از سوی دیگر "دورون گابیش" فرمانده پدافند رژیم صهیونیستی گفت : سامانه گنبد آهنی از ساکنان جنوب اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) به طور صد در صد حمایت نمی کند. استقرار این سامانه به این مفهوم نیست که از هم اکنون می تواند با موشکها مقابله کند.