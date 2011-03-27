دیدار و گفتگوی صالحی با وزرای امور خارجه ترکمنستان و ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز در حاشیه برگزاری جشن جهانی نوروز در تهران به طور جداگانه با رشید مرداف و ادوارد نعلبندیان وزرای امور خارجه ترکمنستان و ارمنستان دیدار و گفتگو کرد.

در دیدار آقایان صالحی و مرداف، طرفین بر علاقه دو کشور برای تحکیم مناسبات دو جانبه تهران- عشق آباد در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید کردند.

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان ضمن گفتگو و رایزنی برای تشکیل اجلاس آتی کمیسیون مشترک دو کشور و نشست کمیسیون امور کنسولی در سه ماهه اول سال جاری در عشق آباد، بر اهمیت ایجاد تسهیلات بیشتر برای تجار و بازرگانان دو کشور تاکید کردند.

تاکید بر ادامه مشورت ها در زمینه های مختلف مناسبات و ارتقاء سطح مبادلات و همکاری های دو کشور از دو میلیارد دلار به ده میلیارد دلار از دیگر محورهای گفتگوهای آقایان صالحی و رشید مرداف بود.

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان همچنین ضمن تاکید بر اهمیت پیگیری جدی توافقات ترانزیتی نخستین اجلاس چهار جانبه ایران، ترکمنستان ، ازبکستان و عمان که آبان پارسال در تهران برگزار شد، ابراز امیدواری کردند، دومین نشست این اجلاس در آینده نزدیک برگزار شود.

آقایان صالحی و ادوارد نعلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان نیز در دیدار جداگانه گسترش و تحکیم مناسبات و همکاری های تهران- ایروان را در تمامی عرصه ها مورد تاکید قرار دادند.

وزرای امور خارجه ایران و ارمنستان با توجه به روابط سیاسی خوب دو کشور، بر ایجاد زمینه های سرمایه گذاری مشترک تاکید کردند.

تقویت همکاری های تهران- ایروان در زمینه انرژی از دیگر محورهای مذاکرات آقایان صالحی و ادوارد نعلبندیان بود.