قیامدشت به حوزه خدماتی آبفا جنوب شرق استان تهران ملحق شد

به گزارش خبرنگار مهر در جنوب شرق استان تهران، پس از اصرار فراوان مسئولان محلی و منطقه ای مبنی بر تحویل گیری منطقه قیامدشت توسط شرکت آبفای شهری، این منطقه به طور رسمی درحوزه خدماتی شهرهای تحت پوشش شرکت آبفا جنوب شرقی استان تهران قرار گرفت.

قیامدشت در جنوب شرقی شهرستان ری قرار دارد که ازشرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران منتزع شده و تحت پوشش خدمات جدید قرار گرفت.

حدود 60 هزار نفر جمعیت در منطقه قیامدشت سکونت دارند که علاوه بر کمبود منابع آبی، از نظر تأمین و توزیع آب آشامیدنی نیز دارای مشکلات فراوانی هستند.

تأسیسات آبرسانی و شبکه توزیع آب آشامیدنی این منطقه قدیمی، فرسوده و فاقد ظرفیت لازم برای آبرسانی بوده و در مجموع، نیازمند بازسازی و نوسازی اساسی است.

