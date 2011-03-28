333 هزار مسافر نوروزی در آبادان اسکان یافتند

محمود رضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: باتوجه به تمهیدات اندیشیده شده امسال استقبال مطلوبی از مهمانان نوروزی در شهر آبادان به عمل آمد.

وی مهمانان نوروزی مستقر در کمپ های شهرداری آبادان امسال صبحانه را به‌ صورت رایگان میل می کنند و مهمان شهرداری این شهرستان هستند.



شیرازی افزود: تاکنون 60 هزار و 173 مسافر نوروزی در 90 مدرسه اداره آموزش و پرورش اسکان داده شدند.



شهردار آبادان گفت: باتوجه به بررسی های صورت گرفته از ابتدای امسال تاکنون 31 هزار و 159 میهمان نوروزی به شکل پراکنده در کنار خیابان ها، پیاده روها و پارکها اسکان یافتند.



شیرازی با بیان اینکه طرح اهدای شاخه گل به همراه نقشه و بروشورهای نوروزی در ورودی شهر و اماکن تفریحی و گردشگری اجرا شد، افزود: روزانه 800 شاخه گل به مهمانان نوروزی به همراه نقشه و بروشور اهدا می شود.

