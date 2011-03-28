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۸ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

برای پنجمین سال متوالی/

تولید نفت در شرکت بهره برداری کارون از برنامه پیش گرفت

تولید نفت در شرکت بهره برداری کارون از برنامه پیش گرفت

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون گفت: اجرای برنامه های تولید نفت در شرکت نفت و گاز کارون برای پنجمین سال متوالی از برنامه پیشی گرفت.

عبدالمهدی مجتهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این شرکت سال گذشته برای پنجمین سال متوالی از نظر تولید نفت رکوردشکنی کرده و بیش از 100 درصد برنامه پیش بینی شده را محقق کرده است.

مجتهدی این برنامه ها را در بخشهای حفظ تولید نفت، جلوگیری ازکاهش تولید، حفاری چاه های جدید و تعمیر و ترمیم چاه های موجود اعلام کرد و افزود: شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون سال گذشته به طور میانگین روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت خام تولید کرده است.

وی گفت: در این مدت 93 عملیات با استفاده از دستگاه جمع آوری سیار نفت بر روی چاه های نفت انجام و در مجموع از سوزانده شدن 79 هزار بشکه نفت خام جلوگیری شد.

مجتهدی یادآور شد: شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون با مرکزیت اهواز و با دارا بودن پنج میدان، روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت تولید می کند که این میزان تولید 25 درصد نفت کشور را داراست.
 
 
کد مطلب 1278456

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