ایمان عامل برتری در مقابل دشمن بعثی بود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، آیت‌الله صفایی بوشهری که در جمع فرماندهان دوران دفاع مقدس و نواحی استان بوشهر در یادمان شهدای شرق کارون سخن می‌گفت، یادآور شد: جنگ ما در دوران دفاع مقدس جنگ سلاح و تجهیزات نظامی نبود زیرا اگر جنگ با ادوات نظامی بود با توان و قدرت نظامی دشمن و کمک ‌های ابرقدرت ها به آن، حتما ما شکست می‌خوردیم ولی در دوران دفاع مقدس رزمندگان اسلام با سلاح ایمان و اراده و توسل به ائمه اطهار (ع) توانستند بر دشمنان پیروز شوند

وی با تاکید بر قدرت ایران در منطقه خاطرنشان کرد: امروز چنان شده است که ایران اسلامی هر روز قدرتمند و قوی تر، موفق‌تر در تمام زمینه های علمی، فرهنگی و اقتصادی شده است و دشمنان آن هر روز ذلیل‌تر می شود و این از اراده خداوند متعال است.



امام جمعه بوشهر، انقلاب اسلامی ایران را طلوع افق راستین در افق زمان خواند و خطاب به فرماندهان دوران دفاع مقدس گفت: الان شما، یک دفاع مقدس سخت و نظامی را فرماندهی کرده و پشت سر گذاشته‌اید، اکنون یک دفاع سخت تر را پیش رو داریم که امروز باید شما همچون گذشته فرماندهی کنید و نگذارید دشمن در این جنگ هم موفق شود.



صفایی بوشهری جنگ نرم دشمن را سخت تر از جنگ های نظامی خواند و تاکید کرد: دشمنان با تمام توان به جنگ فرهنگی و نرم ما آمده اند،امروز باید با بصیرت افزایی به جنگ نرم آنها برویم و جامعه را پر از بصیرت کنیم.





سال گذشته سه میلیون نفر از مناطق عملیاتی جنوب در قالب ستادهای راهیان نور بازدید کردند و پیشی بینی می‌شود امسال بیش از سه میلیون نفر از مناطق عملیاتی جنوب درایام نوروز بازدید کنند. همچنین بیش از600 هزار دانش آموز هم درایام نوروز به مناطق عملیاتی جنوب در قالب ستادهای راهیان نور دانش آموزی اعزام خواهند شد.

