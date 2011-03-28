هتک حرمت نوامیس آخرین میخ بر تابوت قذافی/ قصه تلخ یک زن در طرابلس

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که انقلابیون لیبی شهرهای این کشور را یکی پس از دیگری پس می گیرند گشوده شدن پرونده تجاوز نیروهای قذافی به زنی به جرم اینکه فقط وی از اهالی بنغازی مقر مخالفان قذافی است سیلی جدیدی بر معمر قذافی و پاره شدن آخرین ریسمانهای وی برای ماندن در قدرت گردید.

در 26 مارس" ایمان العبیدی" به عنوان یک عامل رسوا کننده دیگر ظاهر گشت تا پرده از جنایات رژیم قذافی علیه مردم این کشور به ویژه هتک حرمت شهروندان آن بردارد.

ماجرا از این جا آغاز شد که زنی سراسیمه وارد هتلی در طرابلس که محل استقرار خبرنگاران بود شد تا مصایب خود را به دوربینها نشان دهد و وحشی گری مزدوران قذافی را برملا کند.

این زن به نام ایمان العبیدی از بازداشت خود در یک نقطه ایست بازرسی در طرابلس به جرم اینکه از اهالی بنغازی است سخن گفت. وی که به شدت گریه می کرد از هتک حرمت خود به دست تعداد زیادی از نیروهای قذافی به مدت دو روز در این نقطه ایست بازرسی خبر داد.

کارمندان و نیروهای امنیتی مستقر در هتلی که این زن به آن داخل شده بود وی را دنبال کردند و اقدام به ارعاب وی کردند، ولی العبیدی از دست آنها از میزی به میز دیگر پناه می برد همگان به ویژه خبرنگاران شاهد صدمات وارده بر وی بودند. با وجود تلاش برخی خبرنگاران برای حمایت از وی نیروهای امنیتی قذافی در مشاجره لفظی با خبرنگاران با یک خودرو وی را به منطقه نامعلومی انتقال دادند.

اما وجود این شاهد زنده بر جنایات رژیم قذافی عزم انقلابیون لیبی را برای آزادی بقیه شهرهای این کشور از لوث گردانهای قذافی راسخ تر کرده و حتی سبب شده است که طرفداران قذافی نیز به انقلابیون بپیوندند.

درهمین راستا"عبدالفتاح احمد" از فعالان وانقلابیون مصراته با اشاره به پرونده هتک حرمت این زن ساکن بنغازی گفـت: مردم لیبی این اقدام نیروهای قذافی را بدون پاسخ نخواهند گذاشت و به سرعت از وی انتقام خواهند گرفت.

این درحالی است که برخی ساکنان مصراته و مناطق اطراف ازجنایات فجیعی که گردانهای قذافی علیه مردم غیرنظامی مرتکب شده اند، پرده برداشته اند. آنها این گونه روایت کردند که جنایات نیروهای قذافی به حدی است که گویا اینجا لیبی نیست و آنها لیبیایی نیستند.

"مختار قلوص" و "سعدون المصراتی" از انقلابیون لیبی از به کارگیری مردم به عنوان سپر انسانی از سوی نیروهای قذافی خبر دادند.

این در حالی که مسئولان رژیم قذافی برای سرپوش گذاشتن بر این اقدام ضد انسانی و شنیع خود، ایمان العبیدی را زنی دیوانه و حتی مست خوانده اند.