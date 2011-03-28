پس لرزه 6.5 ریشتری در هونشو/ ژاپن در معرض سونامی دیگر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، صبح امروز دوشنبه پس لرزه ای به قدرت 6.5 ریشتر ساحل شرقی هونشو ژاپن را لرزاند و بدین ترتیب مقامات این کشور درباره احتمال وقوع سونامی دیگر در این کشور هشدار دادند.

این پس لرزه ساعت 7:23 دقیقه صبح به وقت محلی استان میاگی را لرزاند و عمق این پس لرزه در 161 کیلومتری شمال شرق فوکوشیما و هونشو و 368 کیلومتری شمال شرق توکیو گزارش شده است.

هنوز هیچ گزارشی درباره شمار افراد کشته شده و مجروح در نتیجه این پس لرزه گزارش نشده است اما این منطقه شاهد زمین لرزه ای به قدرت 8.9 ریشتر و سونامی در روز 11 مارس بود که در نتیجه آن 10 هزار نفر کشته و خرابی های بسیاری گزارش شده است.

خبر دیگر اینکه رسانه های محلی ژاپن اعلام کردند میزان ید دریا در نزدیکی نیروگاه هسته ای فوکوشیما به هزار و 150 برابر حد استاندارد رسیده است.

همچنین رسانه ها از ایجاد ترافیک سنگین در بزرگراهی در میانمار که تحت تاثیر زمین لرزه 7 ریشتری در پنجشنبه گذشته در شمال شرق این کشور قرار گرفته است، خبر دادند.

خبر دیگر اینکه "یوکیو ادانو" سخنگوی دولت ژاپن صبح امروز دوشنبه گفت: افزایش تشعشعات مواد رادیواکتیو در رآکتور شماره 2 نیروگاه هسته ای فوکوشیما به دلیل ذوب نسبی میله های سوختی این رآکتور است.

همچنین موسسه زمین شناسی و علوم هسته ای نیوزلند از وقوع زمین لرزه ای به قدرت 5 ریشتر در جزایر شمالی این کشور خبر داد.