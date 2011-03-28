موسیقی سریال پایتخت در برج قابوس اجرا می شود

محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این موسیقی توسط هنرمندان اصلی آن در روز جشن جهانی نوروز در کنار بلندترین برج آجری جهان اجرا می شود.

وی از ساخت سازه‌ای برای میزبانی بهتر این جشن خبرداد و گفت: هفت سین این جشن نیز در حال آماده شدن است.

داورزنی از برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی با توجه به سنتهای اقوام ایرانی در عید نوروز خبر داد و گفت: هنرنمایی گروه پاراگلایدر، اجرای رقص خنجر و رقص سیستانی از دیگر برنامه هاست.

سریال پایتخت به کارگردانی سیروس مقدم، و بازیگری علیرضا خمسه، محسن تنابنده و ... در ایام نوروز از شبکه یک سیما پخش می شود.

در این سریال، موسیقی منطقه علی‌آباد کتول که توسط‌ عظیمی نژاد، آهنگساز اجرا شده است و از سازهای بومی این منطقه همانند کمانچه و دوتار و سازهای کوبه‌ای ( مثل دو سر کوتن که عموما در مراسم شادیانه و سرور به کار می‌رود) استفاده شده است.

جشن جهانی نوروز در گنبد در 10 فروردین ماه اجرا می شود.



