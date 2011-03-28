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۸ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۲۷

موسیقی سریال پایتخت در برج قابوس اجرا می شود

موسیقی سریال پایتخت در برج قابوس اجرا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر کمیته برگزاری جشن جهانی نوروز شهرستان گنبدکاووس گفت: موسیقی سنتی سریال پایتخت در جشن جهانی نوروز در برج قابوس نواخته می شود.

محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این موسیقی توسط هنرمندان اصلی آن در روز جشن جهانی نوروز در کنار بلندترین برج آجری جهان اجرا می شود.

وی از ساخت سازه‌ای برای میزبانی بهتر این جشن خبرداد و گفت: هفت سین این جشن نیز در حال آماده شدن است.
 
داورزنی از برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی با توجه به سنتهای اقوام ایرانی در عید نوروز خبر داد و گفت: هنرنمایی گروه پاراگلایدر، اجرای رقص خنجر و رقص سیستانی از دیگر برنامه هاست.
 
سریال پایتخت به کارگردانی سیروس مقدم، و بازیگری علیرضا خمسه، محسن تنابنده و ... در ایام نوروز از شبکه یک سیما پخش می شود.
 
در این سریال، موسیقی منطقه علی‌آباد کتول که توسط‌ عظیمی نژاد، آهنگساز اجرا شده است و از سازهای بومی این منطقه همانند کمانچه و دوتار و سازهای کوبه‌ای ( مثل دو سر کوتن که عموما در مراسم شادیانه و سرور به کار می‌رود)  استفاده شده است.
 
جشن جهانی نوروز در گنبد در 10 فروردین ماه اجرا می شود.

 
کد مطلب 1278545

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