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۱۶ آبان ۱۳۸۳، ۲۲:۱۱

طلايي نيك درواكنش به ارائه طرح ممنوعيت ساخت سلاح هاي هسته اي :

ايران عضو معاهده NPT است تاكيد دوباره بريك مصوبه قانوني ضرورتي ندارد

رضاطلايي نيك عضو كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در درواكنش به ارائه طرح ممنوعيت ساخت سلاح هاي هسته اي در مجلس گفت : ايران عضو NPT است و به موجب اين معاهده براي توليد سلاح كشتار جمعي منع قانوني دارد و تاكيد مجدد بريك مصوبه قانوني زير سئوال بردن عضويت ايران در اين معاهده است .

رضا طلايي نيك در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با تاكيدبراينكه در حال حاضر ما به علت عضويت درمعاهده NPT  نمي توانيم سلاح كشتار جمعي داشته باشيم گفت : اين منع قانوني اكنون به دليل عضويت در اين معاهده براي ايران وجو دارد واين عضويت به تصويب مجلس شوراي اسلامي  رسيده است ولذا مصوبه جديد براي منع دولت از توليد سلاح هسته اي غيرضروري و تكراري خواهد بود .

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اضافه كرد : اين طرح ما را زير سئوال مي برد چراكه اكنون ايران با توجه به عضويت در معاهده ان پي تي ، از لحاظ قانوني براي توليد سلاح هسته اي منع قانوني دارد و لذا تاكيد مجدد براين موضوع سئوال برانگيز و تضعيف كننده مصوبه قانوني عضويت ايران در معاده  NPT است .

اين نماينده مجلس با بيان اينكه وي تاكنون چنين طرحي را درمجلس و يا در كميسيون امنيت ملي مشاهده نكرده است افزود : تا آنجايي كه من اطلاع دارم اين طرح  دراختيارديگرنمايندگان مجلس نيز تاكنون قرار نگرفته است و شايد برخي ازطراحان اين موضوع براي تاكيد وجنبه تبليغي آن اقدام به ارائه اين طرح كرده باشند.

سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس با رد طرح ممنوعيت ساخت سلاح هاي هسته اي گفت: به لحاظ حقوقي و قانوني با توجه به منع قانوني  دولت به دليل عضويت ايران در NPT  امكان توليد سلاح اتمي درايران ميسر نيست وديگربه تصويب طرح براي اين كار نيازي نيست.

کد مطلب 127855

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