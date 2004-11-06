ايران عضو معاهده NPT است تاكيد دوباره بريك مصوبه قانوني ضرورتي ندارد

رضا طلايي نيك در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با تاكيدبراينكه در حال حاضر ما به علت عضويت درمعاهده NPT نمي توانيم سلاح كشتار جمعي داشته باشيم گفت : اين منع قانوني اكنون به دليل عضويت در اين معاهده براي ايران وجو دارد واين عضويت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است ولذا مصوبه جديد براي منع دولت از توليد سلاح هسته اي غيرضروري و تكراري خواهد بود .

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اضافه كرد : اين طرح ما را زير سئوال مي برد چراكه اكنون ايران با توجه به عضويت در معاهده ان پي تي ، از لحاظ قانوني براي توليد سلاح هسته اي منع قانوني دارد و لذا تاكيد مجدد براين موضوع سئوال برانگيز و تضعيف كننده مصوبه قانوني عضويت ايران در معاده NPT است .

اين نماينده مجلس با بيان اينكه وي تاكنون چنين طرحي را درمجلس و يا در كميسيون امنيت ملي مشاهده نكرده است افزود : تا آنجايي كه من اطلاع دارم اين طرح دراختيارديگرنمايندگان مجلس نيز تاكنون قرار نگرفته است و شايد برخي ازطراحان اين موضوع براي تاكيد وجنبه تبليغي آن اقدام به ارائه اين طرح كرده باشند.

سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس با رد طرح ممنوعيت ساخت سلاح هاي هسته اي گفت: به لحاظ حقوقي و قانوني با توجه به منع قانوني دولت به دليل عضويت ايران در NPT امكان توليد سلاح اتمي درايران ميسر نيست وديگربه تصويب طرح براي اين كار نيازي نيست.