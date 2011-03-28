درگیری شدید در النوفلیه/ موشکباران الزنتان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، انقلابیون لیبی اعلام کردند که گردانهای قذافی "الزنتان" را هدف موشکهای گراد قرار دادند.

خبر دیگر اینکه کشتی کمک رسانی اروپایی ها درپی یک سلسله عملیات تعقیب و گریز با نیروهای وابسته به معمر قذافی وارد مصراته شد.

همچنین برخی منابع اعلام کردند که درگیری شدیدی میان انقلابیون لیبی با گردانهای قذافی در النوفلیه در جریان است و نیروهای انقلابی موفق به دفع حمله نیروهای قذافی در الوادی الاحمر شده اند.

خبر دیگر اینکه "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا گفت: سازمان ملل در روزهای آینده فرستاده ویژه ای به طرابلس می فرستد که حامل پیام ویژه ای برای قذافی و اطرافیانش است.

وی افزود: آیا قذافی و وابستگانشان می خواهند که تحت تعقیب دادگاه بین المللی قرار گیرند؟ زمان تغییرات فرا رسیده و باید قذافی به تغییرات کمک کند.

وزیر خارجه آمریکا گفت: در نشستی که سه شنبه جاری برگزار می شود چگونگی ترک بدون دردسر قذافی ازقدرت بررسی می شود.