به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید حسین صابری ظهر دوشنبه در بازدید از طرحهای گردشگری شهرستان سرعین اظهار داشت: این خط پروازی در راستای تامین امنیت و آرامش زائران عتبات عالیات استان ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه توافقات لازم برای ایجاد این پرواز در سال گذشته نیز محقق شده بود، اضافه کرد: اما به دلیل برخی مشکلات مالی و نیز بحثهای فنی و تخصصی امکان برقراری این پرواز در سال 89 عملی نشد.

استاندار اردبیل با تاکید بر ضرورت افزایش پروازهای داخلی و بویژه خارجی از فرودگاه اردبیل افزود: هم اکنون پرواز مستقیم اردبیل – جده زائران سرزمین وحی را هر ماه در پنج نوبت منتقل می کنند که در راستای تامین آرامش روانی زائران بسیار موثر است.

وی توسعه پروازهای داخلی بویژه افزایش تعداد پرواز به تهران، مشهد مقدس و ایجاد خطوط پروازی به کشورهای آذربایجان، ترکیه و سوریه را از برنامه های مهم فرودگاه اردبیل طی سالهای آینده عنوان کرد.

صابری خواستار تجهیز این فرودگاه به دستگاه های پیشرفته ناوبری شد و ابراز داشت: پروژه های عمرانی فرودگاه اردبیل از جمله سالن در دست احداث پروازهای خارجی و سالن مستقبلین نیز باید امسال از توجه ویژه ای برخوردار خواهند بود.

وی پیگیری برای تسریع در عملیات اجرایی راه‌آهن اردبیل ـ میانه را یادآور شد و تصریح کرد: در حال حاضر تلاش می کینم تا مجوز ماده 32 راه‌آهن اردبیل ـ‌ مغان را اخذ نماییم تا با کمک سرمایه‌گذار بخش خصوصی و یا تامین فاینانس شاهد اجرای این پروژه در استان باشیم.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به اجرای 500 پروژه عمرانی با اعتبار 340 میلیارد تومانی در استان طی سال گذشته بر ضرورت استفاده و بهره گیری از فرصتهای اشتغال، تولید و کارآفرینی در اردبیل تاکید کرد.

وی خاطر نشان کرد: در دو بخش پرورش زنبور عسل و گیاهان دارویی، امسال برنامه‌های مطلوبی عملیاتی خواهد شد تا از این فرصت و ظرفیت استان به نحو شایسته استفاده شود.